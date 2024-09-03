ABD Başkanı Biden: Gizli Servis, kalabalık yerlere gitmeme izin vermiyor
ABD Başkanı Joe Biden, seçim gezilerini sevdiğini ancak Gizli Servis'in güvenlik gerekçesiyle kalabalık yerlere gitmesine izin vermediğini söyledi
ABD Başkanı Joe Biden, Gizli Servis'in, "çok tehlikeli olduğu gerekçesiyle" kendisinin kalabalık yerlere gitmesine izin vermediğini söyledi.
Başkan Biden, Pensilvanya'daki seçim çalışmalarının ardından Beyaz Saray'a dönüşünde basın mensuplarına gezisini değerlendirdi.
Bu tür seçim gezilerini sevdiğini söyleyen Biden, bir soru üzerine, "Artık kalabalıkların olduğu yerlere gidemiyorum, Gizli Servis buna izin vermiyor. Çok tehlikeli olduğunu söylüyor." dedi.
Biden'ın söz konusu videosu sosyal medyada viral olurken, özellikle Cumhuriyetçi hesapların Biden'ın bu sözlerini yoğun şekilde kullandığı görüldü.
*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.