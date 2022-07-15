Biden, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

HABERTURK.COM / Ajanslar

ABD Başkanı Joe Biden tarihi Ortadoğu ziyaretini sürdürüyor.

Biden, İsrail'e gerçekleştirdiği bir günlük resmi ziyaretinin ardından bugün Filistin'e geçerek Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi.

İkili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Abbası konuşmasında Başkan Biden'a 1967 sınırlarına dayanan iki devletli çözüme bağlılığımız konusunda güvence verdik" derken bölgede barışın Filistin devletinin tanınmasıyla başlayacağını söyledi. Biden ise görevi devralmasından bu yana Filistin halkını desteklemek için yarım milyar dolardan fazla para sağlandığını ve bunun devam edeceğini ifade etti.

BIDEN'IN ORTADOĞU ZİYARETİ

ABD Başkanı Biden, Ortadoğu'ya ilk ziyaretini 13-16 Temmuz'da Suudi Arabistan, İsrail ve Filistin'e yapacağını duyurmuştu.

Biden ilk olarak İsrail'i ziyaret etmiş bugün ise Filistin'e geçmişti. Biden'ın turun son ayağında Suudi Arabistan'a geçmesi ve Kral Salman bin Abdülaziz ile görüşmesi bekleniyor. Biden'ın ayrıca Prens Salman ve bakanlarla toplantı gerçekleştirmesi de bekleniyor.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.