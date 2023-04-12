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Biden, mart ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) raporunu değerlendirdi.

"Bugünkü rapor, Mayıs 2021'den bu yana en düşük seviyede olan 12 aylık enflasyon oranı ile enflasyonla mücadelemizde devam eden ilerlemeyi gösteriyor." ifadesini kullanan Biden, bu ilerlemenin geçen hafta ABD'de iş piyasasının tarihsel olarak güçlü kaldığına dair verilerin ardından geldiğini anımsattı.

Biden, enflasyonun geçen yaz kaydettiği zirveden yüzde 45 düştüğüne dikkati çekerek, benzin fiyatlarının yaza göre 1,40 dolardan fazla azaldığını ve market fiyatlarının da Eylül 2020'den bu yana ilk kez gerilediğini vurguladı.

Son aylarda, ikinci el otomobil, akıllı telefon ve diğer elektronik ürünlerin fiyatlarında düşüşler yaşandığına işaret eden Biden, "Enflasyon hala çok yüksek olsa da bu ilerleme, enflasyon hesaba katıldıktan sonra 9 ay öncesine göre daha yüksek ücretlerle çalışkan Amerikalılar için daha fazla nefes alma alanı anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Biden, aileler için maliyetleri düşürmeye devam ettiklerinin altını çizerek, "Amerika'da Yatırım" gündeminin de ülke çapında iyi işleri sağladığını ve uzun vadede daha güçlü ve dinamik bir ekonomi inşa ettiğini söyledi.

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