ABD Başkanı Biden: "Enflasyon küresel bir sorun"

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Biden, ABD'de bugün açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

ABD Başkanı Biden, verilerin, benzin ve gıda fiyatlarının düşmesiyle geçen ay manşet enflasyonda "anlamlı" bir düşüş yaşandığını ve aynı zamanda fiyat artışlarını yavaşlatmada ilerleme kaydettiklerini gösterdiğini söyledi.

Fiyat artışlarının hala çok yüksek olması ve ailelerin bütçelerini sıkması nedeniyle yapacak çok işlerinin bulunduğunu belirten Biden, "Enflasyon, salgının neden olduğu ekonomik çöküşü atlatırken, hemen her gelişmiş ülkede ortaya çıkan küresel bir sorun." ifadesini kullandı.

Joe Biden, ABD'nin en hızlı büyüyen ekonomilerden birine sahip olduğu için şanslı olduğunu kaydetti.

ABD'de aralık ayı enflasyon verileri bugün açıklandı. Yıllık enflasyon beklentilere paralel bir şekilde yüzde 7 ile Haziran 1982'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Çekirdek enflasyon ise yüzde 5.5 oldu.

Söz konusu veri Fed'in önümüzdeki faiz kararlarında etkili olacağı için sadece ABD'de değil küresel piyasalar tarafından merakla bekleniyordu.