Biden'dan yeni Kamala Harris gafı

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ABD Başkanı Biden, South Carolina Eyalet Üniversitesi'ndeki mezuniyet törenine katıldı.

Cumhuriyetçilere yakınlığı ile bilinen NY Post'un haberine göre, Biden buradaki konuşması sırasında daha önce yaptığı gafı tekrarlayarak "Şaka bir yana, elbette Başkan Harris gururlu bir Howard mezunudur" dedi.

ABD Başkanı Biden, daha önce de 2 kere Harris'i yanlışıkla 'başkan' olarak lanse etmiş sonrasında bunu yanlışlıkla söylediğini ifade etmişti.

BIDEN 2024 İÇİN ADAY OLMAYI PLANLIYOR

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Biden 2024 için tekrar aday olmayı planladığını söyledi, ancak bazı Demokrat ve Cumhuriyetçiler Biden'ın tekrar aday olacağına inanmıyor.

Bu konuda en güçlü ismin ise başkan yardımcısı Kamala Harris olacağını ifade ediyorlar.