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ABD Başkanı Joe Biden, Ramazan ayı dolayısıyla bugün yazılı açıklama yaptı. Biden, bütün Müslümanların kutsal gününü kutladığını belirtti.

7 Ekim 2023'te başlayan Hamas-İsrail çatışmalarının ardından İsrail'e verdiği destek sebebiyle Amerikalı Arap ve Müslümanlar tarafından yoğun şekilde eleştirilen Biden, "ABD olarak, rehinelerin serbest bırakılması anlaşmasının bir parçası olarak, acil ve en az 6 hafta sürecek bir ateşkesin sağlanması için durmaksızın çalışmayı sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.

81 yaşındaki siyasetçi, "Gazze'de yaşanan acıların farkında olduğunu" kaydetti.

Biden, açıklamasında, "Gazze'deki savaş Filistin halkına korkunç acılar getirdi. Binlerce çocuğun da bulunduğu çoğu sivil 30 binden fazla Filistinli öldürüldü" değerlendirmesini yaptı. 2 milyondan fazla Filistinlinin yerlerinden edildiğini vurgulayan Biden, bu insanların acil şekilde gıda, temiz su, ilaç ve barınmaya ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

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ABD'nin Gazze sahiline geçici liman kurmak üzere harekete geçtiğini anımsatan ABD Başkanı, Gazze'ye havadan, karadan ve denizden her türlü yardımı ulaştırmaya çalışacaklarını kaydetti.

BIDEN'dan İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM ÇAĞRISI

Biden, "ABD olarak, rehinelerin serbest bırakılması anlaşmasının bir parçası olarak, acil ve en az 6 hafta sürecek bir ateşkesin sağlanması için durmaksızın çalışacağız" ifadesini kullandığı açıklamasında, iki devletli çözümün İsrail-Filistin sorunu için kalıcı tek siyasi çözüm yolu olduğunu da vurguladı.

ABD Başkanı Biden ayrıca, "ABD'de İslamofobinin kesinlikle hiçbir yeri yok, bu ülke inanç özgürlüğü üzerine kurulmuş ve Müslüman göçmenler de dahil tüm göçmenlerin katkıları üzerine inşa edilmiştir." değerlendirmesini yaptı ve ilk kez kendi döneminde İslamofobi ile Mücadele Ulusal Stratejisini hazırladıklarını belirtti.

5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde Amerikalı Arap ve Müslüman toplum, ön seçimlerde Biden yerine kararsız oy şeklinde tepkilerini ortaya koydu.

*Haberin görselleri AP ve AA tarafından servis edilmiştir.