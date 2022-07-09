Biden'dan Kurban Bayramı Mesajı

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ABD Başkanı Joe Biden, dünya genelindeki tüm Müslümanlar’ın Kurban Bayramı’nı kutladı.

Biden'ın Kurban Bayramı mesajında şu ifadelere yer verdi;

Amerika Birleşik Devletleri ve dünyanın dört bir yanında Kurban Bayramı'nı kutlayan herkese, Jill ve ben size ve sevdiklerinize topluluk, kutlama, şefkat ve hizmet dolu neşeli bir bayram diliyoruz.

Eid Mubarak ve Hac Mabroor!

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.