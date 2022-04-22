ABD Başkanı Biden'dan 'Dünya Günü' mesajı

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ABD Başkanı Joe Biden, Washington eyaletinin Seattle kentindeki bir parkta "Dünya Günü" vesilesiyle bir konuşma yaptı.

İklim değişikliğiyle mücadele başta olmak üzere yeryüzünün korunması için bugüne kadar birçok adım attıklarının altını çizen Biden, "Dünya Günü'nde katettiğimiz ilerlemeleri kutlarken, önümüzdeki işler için de kendimizi hazırlamalıyız. İnancınızı kaybetmeyin ve daha sürdürülebilir bir gelecek kurmaya devam edelim." mesajını verdi.

Biden, konuşmasının ardından, ülkenin en yaşlı ağaçlarının bulunduğu ormanların korunması için bir kararname imzaladı.