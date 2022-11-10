Biden'dan bu kez de 'Felluce' gafı

HABERTURK.COM / Ajanslar

ABD Başkanı Joe Biden, ara seçimler sonrası Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Biden, gazetecilerin Ukrayna hakkındaki sorusuna yanıt verirken yine bir gaf yaptı.

Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada Rusya'nın çekildiği Herson bölgesi ile Irak'ın Felluce bölgelerini karıştıraran Biden "Konu Felluce'den… yani demek istediğim Herson kentinden çekilip çekilmedikleri" ifadelerini kullandı.

Konuşmasını sürdüren Biden "Olacak mı olmayacak mı... Ne yapacaklarını bilmiyorum" diye devam etti.

RUSYA'NIN HERSON'DAN ÇEKİLMESİ

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Herson şehrindeki savunma hattının Dnipro Nehri'nin sol yakasına çekileceğini açıklamıştı.

Rusya'nın Ukrayna'daki birliklerinden sorumlu komutanı Sergey Surovikin, Ukrayna'daki savaşla ilgili son duruma dair gelişmeleri, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu başkanlığındaki askeri yetkililere aktarmıştı.

Surovikin, Ukrayna birliklerinin yalnızca Ekim'de 12 binden fazla asker kaybettiğini belirterek, "Bu dönemde 18 savaş uçağı, 12 helikopter, altı karadan havaya hava savunma sistemi, 200'den fazla tank ve 800'den fazla zırhlı araç kaybettiler" ifadesini kullanmıştı. Herson bölgesinde, Dnipro Nehri'nin sağ yakasından 115 bin kişinin tahliye edildiğine işaret eden Surovikin, Ukrayna'yı ise tahliye edilen sivillere yönelik de saldırılar gerçekleştirmekle suçlamıştı.

Herson bölgesindeki sivillere ve sivil yapılara gerekli desteğin verilemediğine işaret eden Surovikin, "Ukrayna birlikleri Kakhova barajına yönelik topçu atışlarına devam ediyor ve bu durum bölgede sel baskını nedeniyle önemli kayıplara yol açabilir. Savunma hattının Dnipro Nehri'nin sol yakasına çekilmesini öneriyorum." demişti. Şoygu, söz konusu teklifi kabul ederek birliklerin Dnipro Nehri'nin sağ yakasından sol yakasına çekilmesi talimatı vermişti.

FELLUCE'DE HALK AYAKLANMIŞTI

2004'te Bağdat'ta hükümet kurma çalışmaları devam ederken, ülkenin batısındaki Sünnilerin çoğunlukta yaşadığı Enbar vilayetine bağlı Felluce'de, Nisan 2004'de ABD'nin işgaline karşı çıkan bölge halkı ayaklanmış ve savaş patlak vermişti.

Felluce merkezine girmek isteyenlere karşı yaşanan direniş kısa sürede silahlı çatışmaya dönüşmüştü. Yaşanan olaylar sırasında ABD'nin 'Blackwater' Güvenlik Şirketine ait 4 askerin öldürülmesiyle çatışmaların şiddeti de artmıştı.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.