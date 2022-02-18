Beyaz Saray bahçesinde dikkat çeken görüşme

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ABD Başkanı Joe Biden, "Rusya Ukrayna yakın zamanda saldıracak" uyarılarının ardından

Beyaz Saray'ın bahçesinde altın başkanlık mührü bulunan telefonuyla konuşurken görüntülendi.

Biden aramalarını genellikle Beyaz Saray ve Camp David'deki güvenli hatlarla gerçekleştirirken, Beyaz Saray'ın bahçesinde iPhone ile görüşme yapması telefonun yeterince güvenli olup olmadığına ilişkin soruları getirdi.

Daily Mail'de yer alan habere göre Biden'ın kiminle görüştüğü ise bilinmiyor.

Cleveland bölgesine yaptığı ziyaretten dönen Biden telefonun kılıfındaki altın ABD Başkanı Mührü dikkat çekti.

Öte yandan Biden, katıldığı etkinlikte sadece 20 dakika konuştu ve aceleci bir şekilde etkinlikten ayrıldı. Çıkışta ise esprili bir şekilde "Şu anda Avrupa’da küçük bir şeyler oluyor" dedi.

"İŞGAL RİSKİ ÇOK YÜKSEK"

Rusya-Ukrayna krizine yönelik dün açıklamalarda bulunan Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal riskini "çok yüksek" olarak nitelendirdi.

Biden, "Rusya hala hiçbir askerini bölgeden çekmedi, aksine daha çok asker gönderdi. Rusların yanıltma operasyonuna hazırlandığına inanmamız için nedenimiz var. Şu anda elimizdeki tüm belirtiler, Rusların Ukrayna'ya girmeye hazırlandığına işaret ediyor." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Biden, bir gazetecinin "Rusya'nın Ukrayna'ya gireceğini düşünüyor musunuz?" şeklindeki sorusuna, "Evet ama şimdi değil, gelecek günlerde." yanıtını verdi.

Diplomatik çözümün halen mümkün olup olmadığının sorulması üzerine Biden, "Evet bu mümkün." dedi.

Putin ile bir telefon görüşmesi yapıp yapmayacağı sorusunu Biden, "Hayır onu aramayacağım, Putin'i arama planım yok." şeklinde yanıtladı.