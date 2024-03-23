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        Haberler Dünya ABD Başkanı Biden bütçe tasarısını imzalayarak federal hükümetin kapanmasını engelledi

        ABD Başkanı Biden bütçe tasarısını imzalayarak federal hükümetin kapanmasını engelledi

        ABD Başkanı Joe Biden, ABD Senatosunca kabul edilen 1,2 trilyon dolarlık bütçe tasarısını imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 21:17 Güncelleme: 23.03.2024 - 21:17
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        Başkan Biden bütçe tasarısını imzaladı
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        Biden, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        Bütçe tasarısının federal hükümetin kapanmasını engelleyeceğinin altını çizen Biden, aynı zamanda ABD halkına yatırım yaptığını, ekonomiyi ve ulusal güvenliği güçlendirdiğini belirtti.

        Biden, bütçe tasarısı üzerinde sağlanan anlaşmanın uzlaşma sonucu ortaya çıktığını, bu nedenle hiçbir tarafın tüm istediklerini elde edemediğini ifade etti.

        Anlaşmanın, Amerikan halkı için iyi haber olduğunu kaydeden Biden, aynı zamanda ulusal güvenlik için ilave bütçe ile sınır güvenliği anlaşmasının onaylanmaları gerektiğine işaret etti.

        Biden'ın imzasıyla 1,2 trilyon dolarlık bütçe tasarısı yasalaşmış oldu.

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        ABD Senatosu, federal hükümetin kısmen kapanmasını önleyecek 1,2 trilyon dolarlık bütçe tasarısını gecikmeli kabul etmişti.

        Oylamada, 1,2 trilyon dolarlık bütçe tasarısı 24'e karşı 74 oyla gecikmeli de olsa kabul edilmişti.

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