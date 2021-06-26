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ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da Afgan liderler ile Afganistan'ın geleceğini konuştu

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşmede diplomatik, insani ve güvenlik desteklerinin süreceğini vurguladı.

26.06.2021 - 17:34 | Güncelleme: ABONE OL
ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da Afgan liderler ile Afganistan'ın geleceğini konuştu
ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da Afgan liderler ile bir araya geldi
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AA

ABD, Afganistan'daki askerlerini tamamen çekmeye hazırlanırken, Biden, Gani ve Abdullah ile Afganistan'ın geleceğini konuştu.

Basına kapalı gerçekleşen toplantı öncesi kameraların karşısına çıkan Biden, ABD'nin Afganistan'a diplomatik desteğinin süreceğini kaydetti.

Toplantının ardından Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada ise, ABD'nin Afganistan'a yönelik güvenlik, kalkınma desteği ile diplomatik ve insani yardımını sürdüreceği belirtildi.

Afganistan'da artan Covid-19 vakalarına dikkat çekilen açıklamada, ABD'nin Afganistan'a 3 milyon doz Johnson&Johnson aşısı bağışlayacağı ve bu aşıların sevkiyatı için hazırlıkların sürdüğü bildirildi.

ABD'nin salgın ile mücadelesi için Afganistan'a ek yardımlar yapacağına da işaret edilen açıklamada, 266 milyon dolarlık insani yardımın da bu ülkeye ulaştırılacağı ifade edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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