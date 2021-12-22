Biden: Aşı olmak vatanseverlik görevidir

İHA

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede Covid-19 vakalarının artması ve virüsün Omicron varyantının hızla yayılması konusunda, yönetiminin mücadele stratejisini açıklayan bir konuşma yaptı. Beyaz Saray'dan ulusa seslenen Biden, yaptığı konuşmada defalarca aşı olmanın ve maske kullanımının önemine değindi.

Biden, Omicron varyantının ülkede baskın mutasyon haline geldiğini belirterek, "Aşı olmayan kişilerin enfeksiyona yakalanma ve ölüm riskinin çok daha fazla olduğunu" söyledi. Biden, "Aşı olmak sizin sorumluluğunuzdadır, ancak bu karar sadece kişinin kendisini değil, etrafındaki insanları da etkiliyor." diyerek, aşı olmamış kişilere aşı olma çağrısında bulundu.

"VATANSEVERLİK GÖREVİ"

ABD'de "yaklaşık 40 milyon yetişkinin henüz aşı olmadığını" söyleyen Biden, halka seslenerek, "kendinize, ailenize ve açıkçası bunu söylediğim için eleştirileceğimi biliyorum ama ülkenize karşı bir yükümlülüğünüz var. Dürüst olacağım, aşı olmanın vatanseverlik görevi olduğuna inanıyorum." dedi.

Biden, "Covid-19 zorlu bir rakip olsa da biz daha güçlü olduğumuzu gösterdik. Çünkü hastalıkları önleyen ve hayatları kurtaran bilim ve aşı gücüne sahibiz" dedi.

Biden, salgının başına göre aşılama, virüsü tanıma, test yaptırma gibi önlemlerle birlikte durumun Mart 2020'den daha farklı olduğuna dikkat çekerek, ABD'nin o günleri tekrar yaşamayacağını söyledi.

Biden, "hepimiz Omicron hakkında endişelenmeliyiz, ancak panik yapmamalıyız" dedi. Biden, "ABD'de 200 milyon insan aşılanmış durumda" diyerek, 2020'ye kıyasla, virüse karşı "daha hazır ve daha bilgili" olunduğunu ifade etti.