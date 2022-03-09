ABD Başkan Yardımcısı Polonya'ya gidiyor

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Harris, sabah erken saatlerde Polonya'ya varmak üzere başkent Washington DC'den ayrıldı.

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle yüz binlerce mülteciye ev sahipliği yapmasından dolayı Polonya'ya teşekkür etmesi beklenen Harris'in daha sonra Romanya'ya gitmesi planlanıyor.

Harris'in ziyaretinin, Polonya ile ABD arasında Ukrayna'ya savaş uçağı verilmesi konusunda yaşanan gerilimin tırmandığı bir zamanda gerçekleşmesi dikkati çekti.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken da, Ukrayna’ya silah göndermenin her ülkenin kendi kararı olduğunu ve Polonya'nın savaş uçaklarına ilişkin son önerisinin "birtakım zorluklar içerdiğini" açıkladı.

Polonya ve diğer NATO müttefikleriyle Ukrayna konusunda yakın ilişkiler sürdürmeye devam edeceklerini söyleyen Blinken, "Ukrayna için insani koridorlar oluşturulmalı. Kremlin'in Rusya'ya giden insani koridorlar oluşturma önerileri saçma." dedi.

ABD İLE POLONYA ARASINDA SAVAŞ UÇAĞI GERİLİMİ

Polonya'nın, Rusya ile savaşta olan Ukrayna'ya kendi MiG-29'larını vereceği, ABD'nin de buna karşılık Polonya'ya F-16 vereceği iddia edilmişti.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ülkesinin Ukrayna'ya savaş uçağı göndermesinin savaşa girmek anlamına geleceğini, bu nedenle Ukrayna'ya savaş uçağı göndermeyeceklerini bildirmişti.

Polonya Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada da MIG-29 uçaklarının "hemen ve ücretsiz" ABD'nin Almanya'daki üssüne gönderilmeye hazır olduğu belirtilmişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Polonya'nın uçaklarını Ukrayna'ya gönderilmek üzere ABD'nin emrine verme görüşünün NATO'da endişelere neden olduğu ve bu teklifin makul olmadığını açıklamıştı.