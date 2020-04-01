ABD Başkan Yardımcısı Pence: "Önlemlere uyulursa, hazirana kadar virüsü ardımızda bırakmış olabiliriz"

01 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Beyaz Saray bünyesinde kurulan "Kovid-19'la Mücadele Görev Gücü'nün" de başında olan Pence, CNN televizyonundaki canlı yayında, salgına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Pence, ABD yönetiminin virüsle mücadelede elinden geleni yaptığına işaret ederek, "Umarım insanlar da üzerine düşeni yapıp alınan önlemlere uyar. Bu önlemlere uyulursa, haziran başı gibi Kovid-19'u büyük oranda ardımızda bırakıp ülkemizin çarklarını yeniden döndürmeye başlayabilir, insanları işlerine geri döndürebiliriz."
Alınan önlemlere uyarak milyonlarca hayatın kurtulabileceğini vurgulayan Pence, "Verdiğimiz kayıpları asla küçümsemek istemem ama insanlar, tünelin sonunda ışık göründüğünden emin olabilir." dedi.
- "Koronavirüs gelecek yıl sonbahar ya da kış gibi tekrar görünebilir"
Pence, uzmanların Kovid-19'un mevsimsel döngüler halinde yeniden ortaya çıkabileceği tahminine ilişkin ise "Bunun çok olası olduğunu düşünüyoruz. Koronavirüs, gelecek yıl sonbahar ya da kış gibi tekrar görünebilir." değerlendirmesini yaptı.
"ABD'nin virüse karşı önlem almakta geç kaldığı" yönündeki eleştirilere ise Pence, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ile Çin'i suçlayarak yanıt verdi.
Pence, ABD'deki ilk vakanın ocak sonunda Çin'den gelen bir kişide görüldüğünü aktararak, "Sizinle samimi konuşacağım. Ocak ayının ortasına kadar, CDC hala ABD'nin virüs riskinin düşük olduğunu belirtiyordu." dedi
ABD halkının, Washington yönetiminin önlemlerinden memnun olduğunu belirten Pence, "Çin'deki salgın, tüm dünyanın virüsü öğrendiği aralık ayından çok önce olan bir gerçekti. Çin, daha açık sözlü olsaydı; biz de daha iyi işler çıkarabilirdik." diye konuştu.
- "Önümüzdeki iki hafta ve 30 gün hayati değerde"
Pence, bazı eyaletlerde "evde kalın" talimatları verilmesine rağmen neden Trump yönetiminin ülke genelinde bu tür önlemler almadığına ilişkin "Şu anda, virüsün yoğun olarak görüldüğü California, Washington, New York ve New Jersey'de alınan önlemlerin uygun olduğunu düşünüyoruz ve sonuna kadar destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
ABD'de herkesin maske takması gerekip gerekmediği tartışmalarına değinen Pence, CDC'nin bu konuda bir değerlendirme yaptığını ve uygun bir zamanda gerekli önerileri Başkan Donald Trump'a sunacaklarını kaydetti.
Pence, virüse karşı alınan önlemleri 30 Nisan'a kadar uzattıklarını anımsatarak, "Önümüzdeki iki hafta ve 30 gün hayati değerde." dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!