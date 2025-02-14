ABD Başkan Yardımcısı'ndan Rusya'ya gözdağı: Şartları kabul etmezse vururuz

ABD Başkanı Donald Trump ve Rus lider Putin arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin ardından Rusya-Ukrayna Savaşı'nın akıbeti yeniden dünya gündeminin ilk sıralarına taşındı.

Trump ve Putin'in 1.5 saati aşkın telefonda konuşması ve görüşmenin ardından iki tarafın da savaşın sona ermesi konusunda olumlu mesajlar vermesinin ardından bir açıklama da ABD Başkan Yardımcısı J.D Vance'ten geldi.

REKLAM advertisement1

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Kiev'in uzun vadeli bağımsızlığını garanti altına alan bir barış anlaşmasını kabul etmemesi halinde ABD'nin Moskova'yı yaptırımlar ve potansiyel askeri baskı araçlarıyla vurabileceğini söyledi.

REKLAM

Wall Street Journal'a konuşan Vance, "ABD'nin Putin'e karşı kullanabileceği ekonomik baskı araçları var, elbette askeri baskı araçları da var" dedi.

"Ukrayna bağımsızlığına sahip olmalı" Vance, "Çok sayıda formülasyon ve konfigürasyon var, ancak Ukrayna'nın egemen bağımsızlığa sahip olmasını önemsiyoruz" ifadesini kullandı. Gazetenin aktardığına göre Vance, "Bence buradan pek çok insanı şok edecek bir anlaşma çıkacak. Başkan bu işe at gözlüğü takarak girmeyecek. 'Her şey masada, hadi bir anlaşma yapalım' diyecek." diye konuştu. Vance ayrıca müzakerelerin seyrine bağlı olarak Trump'ın fikrini değiştirebileceğini de belirtti.