Kuzey Kore'den dikkat çeken füze denemesi!

"Kuzey Kore'nin nedensiz şekilde provokasyonları tırmandırdığını" kaydeden Hamada, "Bu seri denemeler, Japonya'nın ve bölgenin barış ve güvenliğini tehdit etmekte." dedi.

Kyodo ajansına göre ABD, Güney Kore ve Japonya'nın üçlü anti-denizaltı tatbikatı gerçekleştirmesi bekleniyor.