ABD Başkan Yardımcısı Harris protesto ile karşılandı

Resmi ziyaret kapsamında Filipinler'de bulunan ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, bir grup gösterici tarafından başkent Manila'da protesto edildi.

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