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ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Filipinler'de protesto edildi

ABD Başkan Yardımcısı Harris, resmi ziyaret kapsamında gittiği Filipinler'in başkenti Manila'da protesto edildi

Giriş: 21.11.2022 - 11:41 | Güncelleme: ABONE OL
ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Filipinler'de protesto edildi
ABD Başkan Yardımcısı Harris protesto ile karşılandı
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AA

Resmi ziyaret kapsamında Filipinler'de bulunan ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, bir grup gösterici tarafından başkent Manila'da protesto edildi.

Sloganlar atarak yürüyüşe geçen protestocuların taşıdığı pankartlarda, "Kamala Harris, hoş gelmedin", "Kamala! Filipinlere silah verme!", "Bir numaralı terörist Amerika", "Filipinlerdeki devlet terörizmini durdurun!", "Amerika! Denizlerimizden defol!" yazıları dikkat çekti.

Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen protesto, konuşma ve sloganların ardından olaysız sona erdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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