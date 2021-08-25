Kamala Harris'ten ortaklık çağrısı

AA

Harris, Güneydoğu Asya ziyaretinin ikinci durağı olan Vietnam'da, Devlet Başkanı Nguyen Xuan Phuc ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Çin'in "zorbalığına" karşı meydan okunması ve Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne uyulması için baskı kurmanın ve baskıyı artırmanın yollarının bulunması gerektiğini söyleyen Harris, Güney Çin Denizi'ndeki güvenliği savunmaya yardımcı olmak için ABD Sahil Güvenlik Teşkilatının görevlendirilmesini desteklediğini belirtti.

Vietnam'a ziyarette bulunan ilk ABD Başkan Yardımcısı olan Harris, Devlet Başkanı Phuc'a, ABD ve Vietnam ilişkilerinin çeyrek asırda uzun bir yol kat ettiğini söyleyerek, Vietnam'ı Çin'in "zorbalığına" karşı koymak için ABD ile ortaklığa çağırdı.

ABD'DEN VİETNAM'A 1 MİLYON EK AŞI DESTEĞİ

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede düşük Covid-19 aşı oranına sahip Vietnam'a, 1 milyon doz Covid-19 aşısı yardımı yapılacağını duyurdu.

Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ile ikili görüşmenin ardından basına konuşan Harris, Covid-19 aşılarının 24 saat içerisinde ülkeye ulaşmaya başlayacağını bildirdi.

Bunun yanı sıra Harris, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) Güneydoğu Asya bölge ofisinin Hanoi'de faaliyet göstermeye başladığını duyurdu.

Harris'in, CDC hakkında görüşülecek bir toplantıda, Güneydoğu Asya Ülkeleri Grubu'ndan ve Papua Yeni Gine'den sağlık bakanları ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Güneydoğu Asya ziyareti kapsamında dün Singapur'da konuşan Harris, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki eylemlerinin "zorlama" ve "tehdit" içerdiği konusunda uyarıda bulunarak ABD'nin, Çin'in eylemlerine karşı bölgedeki müttefiklerini destekleyeceğini belirtmişti.

ÇİN, ABD'Yİ BAŞINA BUYRUK DAVRANMAKLA SUÇLADI

Çin ise ABD'yi uluslararası topluma danışmadan "başına buyruk" davranmakla suçladı.

BBC'nin haberine göre, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Venbin, yaptığı açıklamada, "ABD 'zorba ve hegemonyacı' eylemlerini bastırmak için sadece 'kurallar ve düzenden' bahsediyor." ifadesini kullandı.

GÜNEY ÇİN DENİZİ ANLAŞMAZLIĞI

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken yer altı kaynakları açısından zengin bölgede, başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik iddiasına dayanarak adalara üsler inşa etmesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD karşı çıkıyor.

Uluslararası kamuoyunda "Paracel" ve "Spratly" olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından "Hoang Sa" ve "Truong Sa", Çin tarafından ise "Şişa" ve "Nanşa Çündao" olarak adlandırılıyor.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal zemini olmadığına karar vermişti.