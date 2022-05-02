ABD Başkan Yardımcısı Harris, koronavirüsü atlattı

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ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Kovid-19 testi negatif çıktı.

Harris yarın yüz yüze çalışmaya dönecek ve Hastalık Kontrol Merkezleri yönergeleri uyarınca 10 günlük süre boyunca maske takmaya devam edecek.

Harris'in 26 Nisan'da Kovid-19 testinin "pozitif" çıktığı ancak herhangi bir hastalık belirtisi göstermediği bildirilmişti.