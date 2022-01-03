Çin ordusu ile ilgili flaş 'beyin kontrolü' iddiası

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ABD'li gazete Washington Times, Çin ordusunun 'beyin kontrolü' savaş araştırmalarıyla ilgili tehlikeli çalışmalar yürüttüğünü iddia etti.

Gazete, yazısında "Çin, korkunç bir silah geliştiriyor. Bu silah ile beyni kontrol etmeyi amaçlıyor" ifadelerine yer verdi. 2019'daki bir rapora değinen gazete, bu silahın öldürme amaçlı olmadığını, daha çok düşmanı kontrol etme amacını taşıdığını iddia etti.

Haberde PLA Daily'deki yazıya da değinilirken, Çin'in askeri amaçlarla teknoloji alanını nano teknoloji, bioteknoloji gibi alanlara da ağırlık verdiği iddia edildi.

Çin'den ise konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.