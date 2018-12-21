ABD basını: Trump Afganistan'dan 7.000 asker çekecek

21 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
ABD basınında yer alan haberlerde, Başkan Donald Trump'ın Suriye'nin ardından Afganistan'da da görev yapan askeri personelin önemli bir bölümünü geri çekme kararı aldığı belirtiliyor.
İsmi açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırılan haberlerde Trump'ın Afganistan'dan yaklaşık 7.000 askeri çekmeye hazırlandığı ifade ediliyor. Afganistan'da görev yapan ABD askeri sayısı şu an 14.000 civarında.
Trump Çarşamba günü Suriye'de IŞİD'in yenilgiye uğratıldığını, bu ülkede görev yapan 2.000 civarındaki ABD askerini geri çekme kararı aldığını açıklamıştı.
Dün ise ABD Savunma Bakanı Jim Mattis istifasını vermiş ve istifa mektubunda Donald Trump'a, "Sizin görüşlerinize daha yakın çizgideki bir Savunma Bakanıyla çalışmaya hakkınız var" demişti.
Mattis Trump'la görüş ayrılıkları yaşadıklarını ifade etse de, ülke dışında görev yapan askeri personelin geri çekilmesi kararlarına değinmemişti.
Trump 2016'daki başkanlık seçimleri kampanyasında Afganistan'daki ABD askerlerini 'evlerine döndüreceği' vaadinde bulunuyordu.
Ancak Taliban'ın yeniden güç kazanmasının ardından ABD geçtiğimiz yıl Afganistan'daki varlığını sürdürme kararı almıştı.
Binlerce ABD askerinin Afganistan'dan çekileceği yönündeki haberler henüz ABD'nin resmi kurumları tarafından teyit edilmiş değil.
ABD ordusu, 11 Eylül 2001 saldırılarından bu yana Afganistan'da binlerce asker bulunduruyor.
Taliban örgütünün 11 Eylül saldırılarının sorumlusu El Kaide örgütünün lideri Usame bin Ladin'i ABD'ye teslim etmemesinin üzerine dönemin ABD Başkanı George W Bush, Afganistan'da askeri harekât emrini vermişti.
Harekâtın amacı Usame bin Ladin'in bulunması ve Taliban'ın yenilgiye uğratılmasıydı.
Usame bin Ladin 2014 yılında Pakistan'da düzenlenen bir operasyonla öldürülmüş, Afganistan'da Taliban'a yönelik harekâtlarda sınırlı düzeye çekilmişti. Afganistan, ABD tarihindeki en uzun savaş olarak da kayda geçmiş durumda.
2014'ten bu yana ABD askerleri ülkedeki istikrarı desteklemek için Afganistan'da bulunuyor. Ancak Taliban kademeli olarak ülkede yeniden güç kazanıyor.
Eylül 2017'de ABD Başkanı Trump, Afganistan'a ilave 3.000 askeri personel göndereceğini açıklamıştı.
Bu karar, Trump'ın Afganistan'dan çekilme vaadiyle de ters düşüyordu.
Washington Post gazetesi, Trump'ın Afganistan'dan 7.000 asker çekme planlarına Beyaz Saray'da karşı çıkanlar olduğunu yazıyor.
Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile Aralık başında istifasını vermiş olan Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly'nin de Afganistan'dan çekilme planlarına karşı çıkan isimler arasında olduğu belirtiliyor.
Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Afganistan'dan çekilme stratejisi için 'ikinci bir 11 Eylül saldırısının yolunu yapar' uyarısında bulundu.
Graham paylaştığı Twitter mesajında, "Afganistan'daki mevcut durum, ABD askerlerinin çekilmesi kararını yüksek riskli bir strateji haline getiriyor. Tüm kazanımlarımızı kaybetmemize yol açacak bir adımı atıyoruz" dedi.
https://twitter.com/LindseyGrahamSC/status/1075897915963523072
Son aylarda Taliban'ın Afganistan'da kontrol ettiği bölgeler genişlemiş durumda.
ABD'nin Afganistan'ın Yeniden Yapılanması Özel Müfettişliği (SIGAR) bu yıl hazırladığı raporda Afganistan hükümetinin ülkenin yüzde 55,5'ini kontrol edebildiği ifade edilmişti. Bu, 2015'ten bu yana görülen en düşük oran olarak da not edilmişti.
SIGAR, Afganistan'daki şiddetin 'korkutucu düzeylere' ulaştığını ifade etmiş ve "Şiddetteki tırmanışın temel nedeni Taliban… Afgan ordusu giderek daha fazla kuşatma altına giriyor" demişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!