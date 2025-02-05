ABD basını: Pentagon, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesi için plan hazırlıyor

ABD Savunma Bakanlığının, ABD Başkanı Donald Trump'ın "yeterince karmaşa var" diye nitelediği Suriye'den, ABD askerlerini çekme planları hazırladığı bildirildi.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan iki yetkili, NBC News'e yaptığı açıklamada, Pentagon'un, Suriye'deki tüm ABD askerlerini çekme planları geliştirdiğini duyurdu.

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Yetkililer, ABD Başkanı Trump ile kendisine yakın yetkililerin, yakın zamanda Suriye'deki ABD askerlerini çekme konusuna ilgi gösterdiklerine dikkati çekti.

Bu doğrultuda, Pentagon yetkililerinin 30, 60 veya 90 gün içinde Suriye'den ABD askerlerini tam olarak çekilmesi için plan yapmaya başladığı bildirildi.

Habere göre Trump'ın yeni ulusal güvenlik danışmanı Mike Waltz, geçen haftayı Florida eyaletinin Tampa kentindeki ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) karargahında geçirdi.

Karargah ziyareti kapsamında Waltz, üst düzey ABD askeri liderleriyle görüştü ve Orta Doğu bölgesindeki son gelişmeler hakkında brifing aldı.

Beyaz Saray'dan bir yetkili, "Waltz'ın tüm bölgeyi tanımak için CENTCOM'u ziyaret etmesi iyi" açıklamasında bulundu.

TRUMP: ORADA YETERİNCE KARMAŞA VAR

Başkan Trump, 30 Ocak'ta Oval Ofis'te yaptığı konuşmada, bir gazetecinin, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesiyle ilgili İsrail hükümetine verdiği son bilgileri sormuştu.

Trump, "Bunu kimin söylediğini bilmiyorum ama bu konuda bir karar vereceğiz. Biz Suriye'ye dahil olmayacağız" demişti. Suriye'nin karmaşa içinde olduğunu savunan Trump, "(Suriye'de) Orada zaten yeterince karışıklık var. Bizim oraya karışmamıza gerek yok." ifadelerini kullanmıştı.

ABD KUVVETLERİNİN SON DURUMU

Trump, 2019'un sonlarında dönemin Savunma Bakanı James Mattis'e, Suriye'deki tüm ABD birliklerini çekmesi talimatı vermişti. Plana karşı çıkan Mattis, bunu protesto ederek istifa etmişti.

Dönemin Trump yönetimi, ABD birliklerinin çoğunu geri çekmişti ancak daha sonra onları bölgeye geri taşıdı. ABD'nin Suriye'deki varlığı o zamandan beri devam etti.

Aralık 2024'te Pentagon, Suriye'ye yaklaşık 2 bin askerin konuşlandırıldığını duyurmuştu. Bu, ordunun yıllardır söylediği yaklaşık 900 askerin iki katından fazla olarak kayda geçmişti.

Pentagon sözcüsü, açıklamasında, o dönemdeki ek 1100 askeri, her seferinde yaklaşık 30 ile 90 gün boyunca "geçici rotasyon kuvvetleri" olarak tanımlamış ve 900 askerin 1 yıla yakın bir süre orada konuşlandırılan "çekirdek" birlikler olduğunu söyledi.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.