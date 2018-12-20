ABD basını: ABD Suriye'deki askerlerini çekilmeye hazırlanıyor

İngiliz haber ajansı Reuters ve ABD'li Wall Street Journal gazetesine konuşan Amerikalı yetkililer, ABD'nin kuzey Suriye'deki askerlerini çekmeye hazırlandığını söyledi.

Reuters'a göre kuzeydoğu Suriye'de bulunan tüm ABD'li askeri birliklerin çekilmesi değerlendiriliyor.

CNN de, Pentagon'daki bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, "tamamen çekilme" planının üzerinde çalışılmaya başladığını, kararın ABD Başkanı Donald Trump tarafından alındığını söyledi.

Wall Street Journal'a göre ise çekilme çok kısa zaman içerisinde başlayacak ve bu konuda sahada işbirliği yapılan gruplara bilgi verildi.

ABD, kuzeydoğu Suriye'de omurgasını Kürt silahlı gücü YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile IŞİD'e karşı işbirliği yapıyor. 2014'ten bu yana destek verdikleri YPG, IŞİD'le mücadelede ABD'nin sahadaki gücü konumunda ve ülkenin neredeyse 4'te birini kontrol ediyor.

4 yıl boyunca bölgedeki silahlı güçlere eğitim ve destek vermek amacıyla ABD askerleri bölgeye konuşlandırılmıştı. Toplam ABD askeri sayısının 2 bini geçtiği tahmin ediliyor.

Ankara, YPG'yi 'terör örgütü PKK'nın bir uzantısı' olarak niteliyor. ABD'nin YPG'ye verdiği destek uzun süredir Washington - Ankara ilişkilerindeki gerilim noktalarından birisi.

Türkiye, Ocak 2018'de Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde YPG'ye yönelik bir operasyon düzenlemişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son birkaç haftadır Fırat Nehri'nin doğusuna da bir sınır ötesi operasyon yapılacağının sinyallerini veriyor.

12 Aralık'ta olası bir operasyonla ilgili ilk kez konuşan Erdoğan, "Fırat'ın doğusunu bölücü terör örgütünden kurtarmaya yönelik harekatımıza birkaç gün içerisinde başlayacağımızı ifade ettik, ediyoruz. Hedefimiz asla Amerikan askerleri değildir, bölgede faaliyet gösteren terör örgütü mensuplarıdır" demişti.

ABD'den daha önce Suriye'den askerleri çekmek konusunda farklı açıklamalar gelmişti.

Mart 2018'de ABD Başkanı Donald Trump, askerlerin Suriye'den çekileceğini açıklamış, "Orada bulunmamızın tek nedeni IŞİD'di. Başka bir nedeni yoktu. Bu hedefe büyük ölçüde ulaştık." demişti.

Ancak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü böyle bir plandan haberdar olmadığını söylemiş, Pentagon yetkilileri yaptıkları farklı açıklamalarla henüz Suriye'den çekilmenin söz konusu olmadığını belirtmişti.

Trump daha sonra, Suriye'den çekilmeden önce "kalıcı bir iż bırakmak istediklerini" açıklamıştı.

Pentagon, Türkiye'den gelen olası operasyon açıklamalarının ardından Suriye-Türkiye sınırındaki YPG kontrolünde olan böglelere asker takviyesi yapıyor ve gözlem noktaları kuruyor.