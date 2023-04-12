Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler İş-Yaşam

ABD, balıkçılık sübvansiyonlarının azaltılması anlaşmasını onayladı 

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), ABD'nin aşırı kapasiteye ve aşırı avlanmaya neden olan balıkçılık sübvansiyonlarının azaltılması anlaşmasını onaylayan ilk büyük balıkçı ülkesi olduğunu bildirdi

Giriş: 12.04.2023 - 14:59 | Güncelleme: ABONE OL
ABD, balıkçılık sübvansiyonlarının azaltılması anlaşmasını onayladı 
AA

DTÖ’den yapılan açıklamada, ABD’nin aşırı kapasiteye ve aşırı avlanmaya neden olan balıkçılık sübvansiyonlarının azaltılması anlaşmasını imzaladığı duyuruldu.

Böylece ABD, söz konusu sübvansiyonları azaltma anlaşmasını onaylayan ilk büyük balıkçı ülkesi oldu.

DTÖ Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala ise sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı açıklamada, ABD’nin söz konusu anlaşmayı onayladığını bildirerek, diğer ülkelerin de aynı yolu izlemesini umduklarını belirtti.

Haziran 2022’de yapılan DTÖ’nün 12. Bakanlar Konferansı'nda örgütün 164 üyesi, aşırı balık avcılığının önüne geçilmesi için 20 yıldan fazladır müzakereleri süren balıkçı sübvansiyonlarının azaltılması konusunda anlaşmıştı.

Ancak söz konusu anlaşmanın yürürlüğe girmesi için üyelerin üçte ikisinin imzalaması gerekirken şimdiye kadar yalnızca birkaç küçük ülke tarafından imzalandı.

Başta Çin, AB, ABD, Güney Kore ve Japonya olmak üzere balıkçılık konusunda küresel sübvansiyonların 35,4 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
İYİ Parti milletvekili adayları açıklandı!
İYİ Parti milletvekili adayları açıklandı!
İnşaat alanında işçiler buldu... Osmanlı dönemine ait
İnşaat alanında işçiler buldu... Osmanlı dönemine ait
İşçilerin arasına daldı: Ölüler ve yaralı var
İşçilerin arasına daldı: Ölüler ve yaralı var
Gaye Usluer
Gaye Usluer "yuva"ya döndü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.