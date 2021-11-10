Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya SURİYE HABERLERİ | ABD, BAE’nin Şam’da Esad ile görüşmesini "kaygı verici" olarak niteledi

ABD, BAE’nin Şam’da Esad ile görüşmesini "kaygı verici" olarak niteledi

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan'ın Şam’da Beşşar Esad ile görüşmesini kaygı verici olarak niteledi.

10.11.2021 - 00:11 | Güncelleme: ABONE OL
SURİYE HABERLERİ | ABD, BAE’nin Şam’da Esad ile görüşmesini
ABD ve BAE arasında Esad gerginliği
0:00 / 0:00

Price, günlük basın toplantısında, Esad ile Al Nahyan arasındaki görüşmeye ilişkin bir soruya, "Bu görüşmeye ilişkin haberlerden ve bunun gönderdiği mesajdan dolayı kaygılıyız." yanıtını verdi.

Suriye’deki krizin siyasi bir şekilde çözülmesi gerektiğini belirten Price, şunları söyledi:

"Daha önce de dediğimiz gibi bu yönetim, zalim bir diktatör olan Beşşar Esad’la ilişkileri normalleştirme veya onun ayakta kalmasını sağlayacak çabalara destek vermeyecektir. Bölgedeki ülkeleri, bu rejimin Esad’ın son 10 yılda Suriye halkına yönelik kıyımlarını ve halen ülkenin büyük bir kısmına insani yardım ve güvenliğin sağlanmasını engellemeye devam etmesini dikkate almaya teşvik ediyoruz."

Price, BAE dahil bölge ülkeleri ile bu konudaki pozisyonlarını açıkça ifade ettiklerini belirterek BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan'ın Esad ile görüşmesinin ise kendileri için sürpriz olmadığını kaydetti.

ABD’nin Esad konusunda pozisyonunun değişmediğini savunan Price, Esad’ın görevde kalmasına destek vermek için herhangi bir şey yapmadığını kaydetti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Korkunç tahmin! '2023 yılında bekliyoruz' deyip duyurdu
Korkunç tahmin! '2023 yılında bekliyoruz' deyip duyurdu
1998'de satmasaydı dünyanın en zengini olacaktı
1998'de satmasaydı dünyanın en zengini olacaktı
Para kazanmak için üye oldu... On binlerce lirası uçtu
Para kazanmak için üye oldu... On binlerce lirası uçtu
Milyonluk lüks araçları ülkeye bakın nasıl sokmuşlar!
Milyonluk lüks araçları ülkeye bakın nasıl sokmuşlar!
Yemen'de karışıklık sürüyor
Yemen'de karışıklık sürüyor
ABD'de 20 aydır uygulanan seyahat yasağı kaldırıldı
ABD'de 20 aydır uygulanan seyahat yasağı kaldırıldı
Petrol fiyatlarında ABD hareketliliği
Petrol fiyatlarında ABD hareketliliği
İran, 2 ABD İHA'sını engellediğini açıkladı
İran, 2 ABD İHA'sını engellediğini açıkladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.