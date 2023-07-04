Uçak türbülansa girdi: 7 kişi yaralandı

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Hawaiian Havayollarına ait uçak, Hawaii'den Avustralya'nın Sidney kentine yaptığı sefer sırasında türbülansa girdi.

163 yolcusu ve 12 kişilik mürettebatı bulunan Airbus A330 tipi uçağın, Sidney'e sorunsuz indiği ve yaralıların hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Kalkıştan yaklaşık 5 saat sonra gerçekleşen şiddetli türbülansta, başını tavana veya sert cisimlere çarparak yaralanan yolcu ve uçuş görevlilerine uçaktaki bir doktor tarafından müdahale edildi.