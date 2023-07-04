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ABD-Avustralya seferini yapan uçak türbülansa girdi: 7 kişi yaralandı

Hawaiian Havayollarına ait uçak, Hawaii'den Avustralya'nın Sidney kentine yaptığı sefer sırasında türbülansa girdi. Türbülansa hazırlıksız yakalanan 4 yolcu ve 3 uçuş görevlisi yaralandı

Giriş: 04.07.2023 - 10:56 | Güncelleme: ABONE OL
ABD-Avustralya seferini yapan uçak türbülansa girdi: 7 kişi yaralandı
Uçak türbülansa girdi: 7 kişi yaralandı
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AA

ABD-Avustralya seferi sırasında türbülansa giren uçaktaki yolcu ve uçuş görevlilerinden 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

Foto: AP
Foto: AP

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Hawaiian Havayollarına ait uçak, Hawaii'den Avustralya'nın Sidney kentine yaptığı sefer sırasında türbülansa girdi.

Türbülansa hazırlıksız yakalanan 4 yolcu ve 3 uçuş görevlisi yaralandı.

Foto: AP
Foto: AP

Kalkıştan yaklaşık 5 saat sonra gerçekleşen şiddetli türbülansta, başını tavana veya sert cisimlere çarparak yaralanan yolcu ve uçuş görevlilerine uçaktaki bir doktor tarafından müdahale edildi.

Haberlerde, türbülansın oksijen maskelerinin açılmasına yol açtığı ve yolcuları sersemlettiği bilgisi paylaşıldı.

163 yolcusu ve 12 kişilik mürettebatı bulunan Airbus A330 tipi uçağın, Sidney'e sorunsuz indiği ve yaralıların hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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