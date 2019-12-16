Norfolk Üssü'nde yakalanan Çinliler sınırdışı edildi

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ABD ile Çin arasında 30 yıl sonra ilk kez diplomatik seviyede bir casusluk krizi yaşanıyor.

New York Times gazetesinin haberine göre ABD, Virginia, Norfolk'ta bulunan askeri üslerinden birisine izinsiz girmeye çalışan iki Çinli diplomatı sessiz sedasız sınırdışı etti.

ABD'li yetkililer, sınırdışı edilen diplomatlardan en az birisinin 'istihbarat subayı' olduğuna inanıyor.

Eylül ayında yaşanan olayda bahsi geçen diplomatların eşleriyle birlikte üsse girmeye çalıştığı, ancak gerekli izin belgeleri bulunmadığı için geri dönmelerinin istendiği belirtiliyor.

Çinli grubun, üssün sınırlarını terk etmektense içeride bir süre daha araçla dolaştıkları, bu sırada durumu fark eden askerler tarafından itfaiye araçlarıyla durduruldukları kaydedildi.

Çinli diplomatların savunmalarında yetersiz İngilizceleri nedeniyle askerlerin talimatlarını anlamadıklarını iddia ettikleri ifade edildi.

İstihbarat yetkilileri ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI),Çinli 'diplomatların', özel harekat güçlerinin konuşlu olduğu üssün güvenliğini test etmek için gönderilmiş olabileceğini düşünüyor.

Gazete, Çin Dışişleri Bakanlığı ve Washington'daki Çin Büyükelçiliği'nin olaya ilişkin açıklama yapmaktan kaçındıklarını vurguladı.

ABD, son olarak casuslukla suçlanan bir Çinli diplomatı 1987 yılında sınırdışı etmişti.