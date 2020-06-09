Koalisyondan yapılan yazılı açıklamada, C-130H Hercules uçağında, Kamp Taci Hava Üssü'nde pistten çıkıp duvara çarpması sonucu yapısal hasarlar oluştuğu ve küçük çapta yangın çıktığı kaydedildi.

Yangının kısa sürede kontrol altına alındığı, uçaktaki askerlerin tahliye edildiği belirtilen açıklamada, "Uçaktaki 4 asker hafif bir şekilde yaralandı ve Kamp Taji Hastanesinde tedavi altına alındı." denildi.

Açıklamada, uçağın Kuveyt'te konuşlu olduğu, ABD 386'ncı Hava Sefer Filosuna bağlı olduğu belirtildi.