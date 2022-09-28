ABD askeri, Rus ve Suriye askerleri ile karşı karşıya geldi

ABD askeri, Rus ve Suriye askerleri ile kafa kafaya geldi

Olay dün akşam saatlerinde meydana geldi.

Habertürk Güvenlik ve Dış Politika Yayın Koordinatörü Çetiner Çetin'in haberine göre, Haseke ilinin batısında yer alan Tel Temir ilçesine bağlı Kıbur el Heracine köyünde Rus askeri devriye gücü, ABD devriye gücünün önünü kesti. Bölgedeki kaynaklar, Rus askeri devriyesinin, ABD devriyesinin önünü kestiğini ve kısa süreli tartışmaların yaşanmasının ardından ABD güçleri yollarını değiştirdiğini belirtti.

Kaynaklar, ABD devriyesi etrafta bulunan başka bir köye yöneldiğini ancak Rus devriyesinin, ABD devriyesini takip edip köyün içine kadar girdiğini, her iki devriyedeki askerler araçlardan inip bir süre konuşup tartıştıştıktan sonra ABD devriyesinin geri döndüğünü kaydetti.

Daha önce 22 Ağustos 2022 tarihinde de Suriye resmi askeri güçleri, Kamışlı’nın güneyinde yer alan Demhiye ve Tel Deheb köylerinde ABD devriyesinin önünü kesmişti.

ABD güçleri ve Rus güçleri devriye görevlerine çıkıyor. ABD güçleri daha çok petrolün bulunduğu yerlerde bulunuyor.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.