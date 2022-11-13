Senato'da çoğunluk Demokratların

ABD'de, 8 Kasım'da yapılan Kongre ara seçimlerinde sonuçların halen belli olmadığı bazı eyaletlerde oy sayımı kritik bir şekilde devam ediyor.

Son olarak Kongre'nin Senato kanadı için bütün gözlerin çevrili olduğu Nevada'da Cumhuriyetçi aday Adam Laxalt yarışı az farkla önde getirirken, Demokrat rakibi Catherine Cortez Masto son oyların sayımıyla seçimi kazandı.