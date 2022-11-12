"Müslümanların çoğu Demokratlara oy verdi"

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) anketine göre, ABD'deki Müslüman seçmenlerin ara seçimlere yüzde 74 oranında katılım gösterdiği, bu seçmenlerin yüzde 58'inin Demokratları, yüzde 16'sının ise Cumhuriyetçileri desteklediği ortaya çıktı.
Ankete katılan Müslümanların yüzde 22'si ise hangi siyasi partiye oy verdiklerini yanıtlamayı reddetti.
AA'nın haberine göre, ülkenin en büyük Müslüman sivil haklar ve savunuculuk örgütü CAIR, telefonla 8-9 Kasım'da yaptığı ankette, Müslüman seçmenin tercihini etkileyen önemli üç konunun yüzde 31'le ekonomi, yüzde 16 ile medeni haklar ve yüzde 13'le sosyal konular olduğu tespitini paylaştı.
Çalışmaya göre, 2024 seçimlerinde ABD Başkanı Joe Biden'ın adaylığını Müslüman seçmenlerin sadece yüzde 20'si desteklerken, yüzde 40'ı Biden'ı ikinci dönem için onaylamayacaklarını açıkladı. Ayrıca seçmenlerden yüzde 13'ü soruya cevap vermek istemezken, yüzde 27'lik kesim de bu konuda emin olmadıklarını ifade etti.
CAIR Devlet İşleri Departmanı Direktörü Robert S. McCaw yazılı açıklamasında, "CAIR anketi, daha fazla Müslüman'ın Demokrat Parti'yi desteklediğini ve önemli sayıda Müslüman'ın Cumhuriyetçilere oy vermeye devam ettiğini gösterdi. ABD'li Müslümanlar seçime gösterdikleri ilgi, adaylık ve seçim zaferleriyle, topluluğumuzun ve liderlerinin artan gücünü ve siyasi kapasitesini ortaya koyuyor." ifadelerine yer verdi.
Jetpack Kaynak Merkezi ve CAIR dün, 1 milyon 200 bin kayıtlı Müslüman seçmenin bulunduğu ABD'deki ara seçimlerde 82 Amerikalı Müslüman adayın, federal ve eyalet düzeyinde değişik pozisyonlara seçildiğini, bu rakamın ülke tarihinde en büyük sayıyı oluşturduğunu kaydetmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!