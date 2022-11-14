ABD ara seçimlerinde kazanan ve kaybeden Türkler

Ali Paksoy, Cumhuriyetçi Parti'den North Carolina eyaletinde bölge yargıcı seçilir iken,Onur Aruğaslan ise Michigan eyaletinde Mattawan eğitim konseyine Mütevelli heyet üyesi olarak seçildi.

Florida'dan Demokrat Parti Eyalet Senatör adayı Veysel Dokur, Tennessee eyaletinde yargıç adayı Erim Sarinoğlu, Demokrat Parti'den, Arizona eyalet milletvekili aday adayı Ajlan Kurdoğlu ve New Jersey'den Cumhuriyetçi parti milletvekili aday adayı Tayfun Selen ise seçimi kaybetmişti.

Maryland eyaletinde, Türk Yusuf Arıkan ile evli olan Lauren Arıkan, Maryland eyalet milletvekiliğine tekrar seçilirken, ABD kongresinde Türk dostluk grubu üye sayısı ise 88 oldu.

John Alpay, Bütçe ve Finans Komitesi, California

Kemal Bozkurt, Eğitim, Massachusetts

Esin Busche, Konaklama, Illinois

Hacıbey Çatalbaşoğlu, Eğitim, Connecticut

Jay(Ceyhun) Karahan, Yargıç, Teksas

Ali Paksoy, Yargıç, North Carolina

Ayçha Sawa, Defterdar, Milwaukee

Tayfun Selen, Belediye Başkanı, New Jersey

Malik Tunador, Belediye Meclis Üyeliği, Pennsylvania

Dr. Erdem Ural, Eğitim, Massachusetts

Sel Yackley, Eğitim, Illinois

Mehmet "MATT" Yar, Eğitim, New Jersey

Hüseyin Bayram, Belediye Başkan Yardımcısı, New Jersey

Derya Taşkın, Belediye Başkan Yardımcısı, New Jersey

Halil Süleyman Özerden, Yargıç, Mississippi

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