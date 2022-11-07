ABD ara seçimleri neden önemli?

ABD ara seçimlerinin genel seçimden farkı ne ve sistem nasıl işliyor? İşte merak edilen sorular ve yanıtları... Ara seçimler nedir? Ara seçimler ABD Kongresi'nin iki meclisine odaklanıyor: ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi. Meclis üyeleri iki yıllık bir süre için seçiliyorlar bu nedenle de 435 sandalyenin tamamı ara seçimlerde belirleniyor. Senato'da ies senatörler kademeli olarak 6 yıllık dönemler için seçilirler. Bu nedenle senatörler de ara seçimde 100 sandalyenin üçte biri kapmak için hazır bekliyor olacak.

Seçim Günü ne zaman? ABD seçimleri iki yılda bir Kasım ayının ilk Salı günü yapılır. Bu dönem ara seçim günü ise 8 Kasım 2022’ye denk geliyor. ABD ARA SEÇİMLERİNDE TÜRKLER KİME OY VERECEK? Neden önemli? Peki neden bu kadar önemli? George Washington Üniversitesi'nde siyaset profesörü olan Gary Nordlinger, "Meclis'i veya Senato’yu kontrol eden gündemi kontrol eder" diyerek bunun çok basit bir açıklamasını yapıyor. Çoğunluk partisi, önemli komitelere kimin liderlik ettiğini belirler. Nordlinger, bir başkanın gündemini gerçekleştirme yeteneğinin, partisinin Kongre'nin iki kanadını kontrol edip etmemesiyle ilgili olduğunu söylüyor. Yani Demokratlar Kongre'nin alt ve üst kanadında çoğunluğu kaybederse, ABD Başkanı Biden’ın geçirmeyi umduğu iç politika gündemi yasamaya gelmeden engellenmiş olacak.

Kimler oy kullanabilir? 18 yaş ve üzerindeki Amerikan vatandaşlarının çoğu oy kullanabilir. Bazı eyaletlerde suçtan hüküm giymiş kişiler gibi istisnalar vardır. Kayıtlı olunması gerekiyor mu? Bazı eyaletler seçim gününden yaklaşık bir ay önce kayıt istese de birçoğu, insanların Seçim Günü'ne kaydolmasına izin veriyor. Çoğu eyalet artık posta yoluyla veya şahsen bir tür erken oylama sunuluyor. Kurallar eyalete göre değişiyor.

Güç dengesi nasıl? Siyasi partiler, o meclisteki sandalyelerin çoğunluğunu kazanarak Meclisi veya Senato'yu kontrol ettiklerinde daha fazla güce sahip olurlar. Temsilciler Meclisi’nde en az 218 sandalyeye sahip parti çoğunluğa sahiptir ve Meclis Başkanı’nı seçer. Senato'da da 51 oya sahip parti çoğunluğa sahip olur. Seçim Günü kimin kazandığını öğrenecek miyiz? Seçim gecesi her yarışta nihai cevaplara güvenmeyin. Erken ve posta yoluyla oy veren çok sayıda insanla bazı eyaletlerdeki bazı yarışları kimin kazandığını bulmanın günler veya haftalar sürmesi ihtimali yüksek. Hem Meclis'te hem de Senato'da bazı dengeler o kadar yakın ki, kimin sandalye çoğunluğuna sahip olacağını bilmek günler alabilir.

Son anketler nasıl? Ara seçime yönelik son anketler, Demokrat Parti’nin, Kongre’nin iki kanadında çoğunluğu elinde tutma şansını zorlaştırdığını gösteriyor. NPR/PBS NewsHour/Maris anketinde, Biden’ın "başkanlığını onaylayanların" oranı bir ayda 6 puan düşerek yüzde 49’dan yüzde 43’e geriledi. Katılımcıların yüzde 41’i Biden’ın yaptığı işleri "kesinlikle onaylamadıklarını" belirtirken sadece yüzde 19’u "kesinlikle onayladığını" beyan etti. Birçok uzman bu oranları, Kasım 2022’de yapılacak ara seçimlerde, "Demokratlar için felaket" olarak yorumlarken bunun temel nedenleri arasında artan enflasyon, istihdamda beklentilerin karşılanmaması, Afganistan’dan çekilme sürecinde yaşanan hezimet gösteriliyor. Demokratlar Trump sonrası kongrenin her iki kanadında da çoğunluğu elde etmişti. Şimdi anketler bunun tersini gösterse de ABD seçimlerinde sürprizlerin yaşanabileceğini ve her an dengelerin değişebileceğini de unutmamak gerekiyor. * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.