ABD ara seçimleri neden önemli?

Seçim gecesi her yarışta nihai cevaplara güvenmeyin.

Son anketler nasıl?

Ara seçime yönelik son anketler, Demokrat Parti’nin, Kongre’nin iki kanadında çoğunluğu elinde tutma şansını zorlaştırdığını gösteriyor.

NPR/PBS NewsHour/Maris anketinde, Biden’ın "başkanlığını onaylayanların" oranı bir ayda 6 puan düşerek yüzde 49’dan yüzde 43’e geriledi.

Katılımcıların yüzde 41’i Biden’ın yaptığı işleri "kesinlikle onaylamadıklarını" belirtirken sadece yüzde 19’u "kesinlikle onayladığını" beyan etti.

Birçok uzman bu oranları, Kasım 2022’de yapılacak ara seçimlerde, "Demokratlar için felaket" olarak yorumlarken bunun temel nedenleri arasında artan enflasyon, istihdamda beklentilerin karşılanmaması, Afganistan’dan çekilme sürecinde yaşanan hezimet gösteriliyor.

Demokratlar Trump sonrası kongrenin her iki kanadında da çoğunluğu elde etmişti. Şimdi anketler bunun tersini gösterse de ABD seçimlerinde sürprizlerin yaşanabileceğini ve her an dengelerin değişebileceğini de unutmamak gerekiyor.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.