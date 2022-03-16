ABD, Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya tarafından yapılan açıklamada, özgürlük, siyasi reform ve insan hakların gözeten bir hükümet talebiyle Suriyelilerin 11 yıl önce sokağa çıktığı anımsatılarak, Esad rejiminin bu taleplere kendi halkına karşı bugüne kadar devam eden acımasız bir saldırıyla yanıt verdiği aktarıldı.
Suriye rejiminin ve destekçilerinin, bu süreçte çok fazla kişinin ölümünden ve acılardan sorumlu olduğuna işaret edilen açıklamada, Esad'ın, halkına yönelik acımasız saldırılarına son vermesinin zamanının geldiği belirtildi.
RUSYA'YA ELEŞTİRİ
Açıklamada, savaşın yıl dönümünün, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısına denk geldiği hatırlatılarak, Rusya'nın bu iki savaştaki eylemlerinin yol açtığı tahribata dikkat çekildi.
On yılı aşkın bir süredir devam eden çatışmaların ardından, ekonomik ve insani durumun içler acısı olduğuna vurgu yapılan açıklamada, komşu ülkeler tarafından ağırlanan milyonlarca Suriyeli mültecinin yanı sıra ülke içinde yerinden edilenlerin, Birleşmiş Milletler (BM) standartlarına göre hala evlerine dönemediği kaydedildi.
BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı anımsatılarak, ülke çapında ateşkes çağrısı yapılan açıklamada, keyfi olarak gözaltına alınan herkesin derhal serbest bırakılması ve kayıp kişilerin akıbetlerinin ve nerede olduklarının açıklığa kavuşturulması talep edildi.
ESAD REJİMİYLE NORMALLEŞME ÇABALARI DESTEKLENMİYOR
Açıklamada, söz konusu 5 ülkenin, Esad rejimiyle ilişkilerin normalleşmesi çabalarını desteklemediği ve Suriye'de siyasi bir çözüme yönelik ilerleme kaydedilmediği sürece, mevcut rejimle normalleşmeye gidilmeyeceği ve yaptırımların kaldırılmayacağı vurgulandı.
Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün (KSYÖ), Esad rejiminin, Suriye halkına yönelik çok sayıda kimyasal silahlı saldırıdaki sorumluluğunu şimdiden teyit ettiği belirtilen açıklamada, sorumluların hesap vermesi gerektiği ifade edildi.
Açıklamada, 21 Mart'ta, İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilecek Suriye Anayasa Komitesi toplantısına, Suriye rejimi de dahil olmak üzere tüm tarafların katılımı istendi.
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