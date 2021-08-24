ABD, Afganistan’ın başkenti Kabil’den yaklaşık 21 bin 600 kişiyi daha tahliye etti

AA

Beyaz Saray Basın Ofisinden yapılan açıklamada, ABD ordusuna ait C-17 ve C-130 tipi uçaklarla 23-24 Ağustos tarihlerinde 24 saatte gerçekleştirilen 37 uçuşla yaklaşık 12 bin 700 kişinin ve 57 koalisyon uçuşuyla 8 bin 900 kişinin tahliye edildiği belirtildi.

Böylece yaklaşık 21 bin 600 kişinin Kabil'den tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı.

ABD, 14 Temmuz tarihinden bugüne kadar yaklaşık 58 bin 700 kişinin Kabil’den tahliyesini gerçekleştirdi.

Açıklamada ABD’nin, temmuz ayı sonundan bu yana toplamda 63 bin 900 kişiyi Afganistan’dan çıkardığı kaydedildi.