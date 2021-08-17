ABD, Afganistan'dan günde 5 ila 9 bin kişiyi tahliye edecek

AA

Kabil'deki tahliyelere ilişkin Pentagon'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Tümgeneral William Hank Taylor, bugün 4 binden fazla ABD askerinin Kabil'de olacağını söyledi.

Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın şu an güvenli olduğunu belirten Taylor, "Türkler havalimanın güvenliğine ve işleyişine yardım etmeye devam ediyor." dedi.

Havalimanının şu an askeri uçuşlar ve sınırlı sayıda ticari uçuşa açık olduğunu ifade eden Taylor, 24 saat içinde saatte bir uçak kaldırmayı ve günlük 5 bin ila 9 bin kişiyi Afganistan'dan tahliye etmeyi hedeflediklerini söyledi.

PENTAGON KABİL'DE TALİBAN İLE GÖRÜŞÜYOR

Tümgeneral Taylor, şimdiye kadar Taliban'dan herhangi bir saldırı ya da tehdit olmadığını vurgulayarak, "Havalimanındaki komutanlarımız sahada havalimanı dışındaki Taliban komutanlarıyla iletişim halinde, onlarla görüşüyoruz." diye konuştu.

Pentagon Sözcüsü John Kirby ise Kabil'den tahliyelerin 31 Ağustos'a kadar süreceğini söyledi.

TALİBAN'IN ÜLKEYE HAKİM OLMA SÜRECİ

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.