ABD, Afgan müzakerelerinin çekişmeli geçeceğini öngörüyor

AA

Pompeo, yarın Doha'da başlayacak görüşmeler için Katar'a giderken yolda konuyla ilgili açıklama yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı, ABD ile Taliban arasında 29 Şubat'ta varılan barış anlaşmasına atfen, "29 Şubat'tan bulunduğumuz bu noktaya gelmek arzu ettiğimizden uzun sürdü, ancak cumartesi sabahı, neredeyse 20 yıldır ilk kez Afganların şiddeti azaltmak ve Afgan halkının talep ettiği şeyi vermek için ülkeyi nasıl ileriye taşıyacakları hakkında çekişmeli müzakereler yapmaya hazır biçimde bir arada bir masaya oturacakları beklentisi içindeyiz." ifadesini kullandı.

Müzakerelerde yıllardır süren savaşın ardından barışı elde ederlerse bunun Afganların ilerlemesinin tek yolu olduğunu vurgulayan Pompeo, Afgan halkının talebinin, "savaşta olmayan bir ülkeyi yansıtan yönetim olduğunu" da belirtti.

Mike Pompeo ayrıca Afganistan'daki Amerikan askerlerinin ülkeden tamamen çekilmesinin, terörle bağlantılı şiddetin sona erdirilmesi konusunda Afganların yükümlülüklerini yerine getirmesine bağlı olduğunu kaydetti.

Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Amrullah Salih'in konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıya ve benzer şiddet eylemlerine işaret eden Pompeo, "Şiddetin kabul edilebilir seviyelere indirgenmesi gerektiği çok açık." diye konuştu.

Afganistan Cumhurbaşkanlığı, Taliban ile Afganlar arası müzakerenin Katar'ın başkenti Doha'da yarın başlayacağını açıklamıştı.

Afganistan hükümetini temsilen barış görüşmelerini yürütecek heyetin başkanlığını, eski istihbarat başkanı Masum Stanikzey üstlenmişti.

Yarın müzakerelerin ilk gününde, bir sonraki görüşmelerde ele alınacak konuların, müzakere ilkelerinin, tarafların temsilcilerinden oluşan ortak sekretaryanın belirleneceği öğrenilmişti.

- Barış görüşmelerinin seyri

ABD, ilk kez eski Başkan Barack Obama yönetiminde Afganistan'da barış amacıyla Taliban ve Afgan hükümetleri arasında görüşmeler yürütülmesi için girişimlerde bulundu. 2011, 2012 ve 2013'teki girişimler sonuçsuz kaldı.

Donald Trump'ın, 2017'de ABD Başkanı seçilmesinin ardından müzakereler yeniden gündeme geldi. ABD ile Taliban temsilcileri, 25 Şubat 2019'da barış görüşmeleri için Katar'ın başkenti Doha'da ilk kez bir araya geldi.

ABD Başkanı Trump'ın Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Eylül 2019'da taraflar arasında anlaşmaya varıldığını, anlaşmanın Başkan Trump'ın onayını beklediğini açıkladı. Ancak aynı günlerde Kabil'de yaşanan terör saldırısında bir ABD askerinin ölmesi üzerine Trump anlaşmayı erteledi. ABD ile Taliban arasında Aralık 2019'da yeniden başlayan görüşmeler, "şiddetin azaltılması" adı verilen bir fiili ateşkes kararıyla sonuçlandı. 22 Şubat 2020'de başlayan 7 günlük sürenin sonunda 29 Şubat'ta barış anlaşması imzalandı.



