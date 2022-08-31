ABD Adalet Bakanlığı: Trump'ın evindeki arama sırasında bazı belgeler gizlenmiş olabilir

ABD Adalet Bakanlığı yetkilileri, eski Başkan Donald Trump'ın Haziran ayında Florida eyaletindeki Mar-a-Lago'daki konutunda Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yapılan arama sırasında bazı belgeleri saklamış olabileceğini söylüyor.

Bakanlık yetkilileri mahkemeye yaptıkları başvuruda "hükümetin soruşturmasını engellemek için çaba gösterilmiş olmasının muhtemel olduğunu" kaydetti.

Bakanlık arama sırasında FBI ajanlarının depo olarak kullanılan bir odaya girmesinin engellendiğini iddia ediyor ve buradan bir takım belgelerin "gizlice kaçırılmış olabileceğini" kaydediyor.

Adalet Bakanlığının 54 sayfalık başvurusu bugün açıklandı ve yarın mahkeme tarafından değerlendirilecek.

Mahkemeye yapılan başvuruda, bakanlığın karşı istihbarat dairesi başkanı Jay Bratt, FBI'ın, arama sırasında Trump ekibinin, daha önce yapılan çağrılara rağmen teslim etmemiş olduğu bir kısım gizli belgeyi bulmayı başardığını kaydetti.

Bratt, "FBI'ın birkaç saat içerisinde, eski başkanın avukatı ve diğer yardımcılarının teslim ettiğinin iki misli 'gizli' damgalı belge bulmuş olması ... bu konuda (soruşturmaya) ne ölçüde yardımcı olunduğu konusunda şüpheye yol açmaktadır" dedi.

Dosyada Haziran ayında yapılan arama konusunda daha geniş ayrıntı verilerek "Eski başkanın avukatının, açıkça hükümet görevlilerinin depo olarak kullanılan odada kalan kutulardan hiçbirini açmasına ya da içine bakmasına izin vermemesi, görevlilere burada gizli damgalı herhangi bir belge kalmadığını doğrulama imkanı tanımaması hayati önem taşımaktadır" denildi.

Haziran ayındaki aramadan sonra FBI ekipleri Ağustos ayında Trump'ın evini basmış ve bir arama daha yapmışlardı.

ABD'de eski başkanların görevi devrederken ellerindeki bütün belgeleri ve elektronik postalarını Ulusal Arşiv adlı kuruma vermeleri gerekiyor.

FBI, Trump'ın 2021'in Ocak ayında makamından ayrılırken bazı belgeleri kuralları çiğneyerek Beyaz Sarya'dan Mar-a-Lago'daki evine götürüp götürmediğini soruşturuyor.

Adalet Bakanlığı yetkilisi Jay Bratt, Trump'ın kişisel belgelerinin arasında bazı gizli belgelerin de bulunmuş olmasının "soruşturma kapsamındaki suçların işlendiğinin kanıtı" olduğunu söylüyor.

Trump ise yasaları çiğnemediğini ve bulunan belgelerin, gizlilik kaydı kaldırılmış dokümanlar olduğunu söylüyor. Eski başkan ayrıca evinden alınan belgelerin tam bir listesinin verilmesi ve arama emri kapsamına girmeyen bütün belgelerin kendisine iade edilmesi için mahkemeye de başvurdu.

Fakat Adalet Bakanlığı yetkilisi Jay Bratt, arama sırasında el konulan belgelerin tümünün "eski başkana değil Amerika Birleşik Devletleri'ne ait" olduğunu söylüyor.

Trump'ın avukatları özel hakem niteliğinde bir "tarafsız" hukukçunun atanmasını ve el konulan belgelerin 'başkanlık ayrıcalıkları' kapsamında eski başkanların ellerinde tutmasına izin verilen belgeler olup olmadığını belirlemesini talep etti.

Tarafsız hakem hukukçu normal olarak ceza davalarında savunma avukatının müvekkilini korumakla yükümlü olduğu için bazı kanıtları mahkemeye sunamayacağı durumlarda, ya da bazı kanıtların bazı diğer nedenlerle mahkemeye sunulamaması halinde devreye girebiliyor.

Adalet Bakanlığı'nın son mahkeme başvurusu Trump'ın avukatlarının yaptığı başvuruya cevaben yapıldı.