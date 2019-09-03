ABD Açık'ta Nadal çeyrek finalde

03 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD'nin New York kentinde devam eden sezonun son grand slam turnuvasında İspanyol tenisçi Nadal, dördüncü tur mücadelesinde 22 numaralı seribaşı Hırvat Marin Cilic ile karşılaştı.
Kariyerinde 3 ABD Açık şampiyonluğu bulunan 33 yaşındaki Nadal, rakibini 6-3, 3-6, 6-1 ve 6-2'lik setlerle 3-1 yenerek son 8 raket arasına kaldı.
İspanyol tenisçi, çeyrek finalde Arjantinli Diego Schwartzman ile eşleşti.
6 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev, 20 numaralı seribaşı Arjantinli Schwartzman'a 6-3, 2-6, 4-6 ve 3-6'lık setlerle 3-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.
13 numaralı seribaşı Fransız Gael Monfils, İspanyol Pablo Andujar'ı 6-1, 6-2 ve 6-2'lik setlerle 3-0 mağlup ederek turnuvada dördüncü kez çeyrek final bileti aldı.
24 numaralı seribaşı İtalyan Matteo Berrettini, turnuvada 8 numaralı seribaşı Yunan Stefanos Tsitsipas ile Avustralyalı Nick Kyrgios'u eleyen dünya klasmanının 43 numarası Andrey Rublev'i 6-1, 6-4 ve 7-6'lık setlerle 3-0 yenerek çeyrek finale çıktı.
Tek erkeklerde çeyrek final eşleşmeleri şöyle oluştu:
Stan Wawrinka (23) - Daniil Medvedev (5)
Roger Federer (3) - Grigor Dimitrov
Matteo Berrettini (24) - Gael Monfils (13)
Diego Schwartzman (20) - Rafael Nadal (2)
ANDREESCU ÇEYREK FİNALDE
Tek kadınlarda 15 numaralı seribaşı Kanadalı Bianca Andreescu, ABD'li Taylor Townsend'i 6-1, 4-6 ve 6-2'lik setlerle 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
23 numaralı seribaşı Hırvat Donna Vekic, dördüncü turda 26 numaralı seribaşı Alman Julia Goerges'i 6-7, 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup etti.
25 numaralı seribaşı Belçikalı Elise Mertens de ABD'li Kristie Ahn'ı 6-1'lik setlerle saf dışı bırakarak çeyrek finale yükseldi.
Tek kadınlarda çeyrek final eşleşmeleri şöyle oluştu:
Belinda Bencic (13) - Donna Vekic (23)
Bianca Andreescu (15) - Elise Mertens (25)
Elina Svitolina (5) - Johanna Konta (16)
Serena Williams (8) - Qiang Wang (18)
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