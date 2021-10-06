ABD nükleer silah stokunu açıkladı

ABD yönetimi nükleer silah stokunda 3 bin 750 nükleer savaş başlığı bulunduğunu duyurdu.
Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın 2018’den beri açıklamayı reddettiği ülkenin nükleer stoku, Joe Biden yönetimi tarafından dünyaya açıklandı.
Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi (NNSA) tarafından yayımlanan raporda, ABD'nin Eylül 2020 itibarıyla 3 bin 750 nükleer savaş başlığına sahip olduğu bildirildi.
Raporda, "Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması kapsamındaki taahhütler ve konuşlu veya konuşlandırılmamış, stratejik veya konvansiyonel her türlü nükleer silaha yönelik çabalar dahil, devletlerin nükleer stoklarının şeffaflığının artırılması, nükleer silahların yayılmasını önleme ve silahsızlanma açısından önemlidir." ifadelerine yer verildi.
Söz konusu stokun hem aktif hem de pasif nükleer miktarını gösterdiği ifade edilen raporda, ABD’nin elindeki nükleer başlık sayısının 1967’nin sonunda zirveye ulaştığı ve o yıl bu sayısının 31 bin 255 olduğu kaydedilirken 1989’da Berlin Duvarı çöktüğünde ise Washington’un elinde 22 bin 217 başlık bulunduğu hatırlatıldı.
Amerikan Bilim Adamları Federasyonu (FAS), 2018’den Trump döneminin sonuna kadar ABD hükümetinin nükleer stokunu açıklaması için talepte bulunmuş ancak Trump yönetimi bu talebi reddetmişti.
ABD nükleer stoku en son 2018'de açıklanmış ve ülkenin elinde 2017 itibarıyla 3 bin 822 savaş başlığı olduğu bildirilmişti.
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