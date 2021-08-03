ABD'den 16 ülke ve ada için "yüksek riskli ülkeler" kararı

AA

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) "Seviye 4" listesine eklediği ülkeler, Andorra, Yunanistan, İran, İrlanda, Kazakistan, Libya, Malta ve Lesotho ile Curaçao (Hollanda Antilleri) Cebelitarık, Guadeloupe, Man Adası, Martinique, Saint Barthelemy, ABD Virgin Adaları ve Saint Martin Adaları oldu.

Söz konusu ülke ve adalara seyahatin Kovid-19 vaka sayılarının yüksek olması nedeniyle risk teşkil ettiğine dikkati çeken CDC, buralara seyahatten kaçınılması tavsiyesinde bulundu.