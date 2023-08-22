ABD 10 yıllık tahvilin getirisi 16 yılın zirvesinde

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ABD 10 yıl vadeli Hazine kağıdında getiri yüzde 4.36 ile Kasım 2007'den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı. Böylece son 1 ayda 10 yıllık tahvilin getirisinde yaklaşık 55 baz puanlık artış kaydedilmiş oldu.

30 yıl vadeli tahvilde de getiri yüzde 4.47 ile 12 yılın en yüksek seviyesine test etti.

Bu sabah itibarıyla 2 yıl vadeli Hazine kağıdında da getiri yüzde 5.01'in üzerine çıktı.