Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Müzik ABBA'nın belgeseli geliyor - Magazin haberleri

        ABBA'nın belgeseli geliyor

        Anni-Frid Lyngstad, Agnetha Fältskog, Benny Andersson ve Björn Ulvaeus'tan oluşan İsveçli müzik grubu ABBA'nın belgeseli çekilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2024 - 15:59 Güncelleme: 15.02.2024 - 15:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABBA'nın belgeseli geliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        "Gimme! Gimme! Gimme!", "Mamma Mia" ve "Money, Money, Money" gibi şarkılarla tanınan İsveçli efsanevi pop müzik grubu ABBA grubunun belgeseli geliyor.

        “ABBA: Against The Odds" adındaki belgesel, BBC imzası taşıyacak. Grubun Eurovision Şarkı Yarışması'nın zaferinin üzerinden 50 yıl geçti. Grubun bu başarısına özel hazırlanan belgelselde birçok sürprizin yer alacağı belirtildi.

        James Rogan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu belgesel, ABBA grubunun Arrival (1976) ve Super Trooper (1980) albümlerinin zirveye yerleştiği dönemi konu alacak.

        Belgesel aynı zamanda grubun şöhrete kavuşmasını ve ülkesinde karşılaştığı tepkileri de içeren arşiv görüntülerine de yer verecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizimle yarışacak kimse yok!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizimle yarışacak kimse yok!
        Birlikte yaşadığı erkeği sokakta öldürdü!
        Birlikte yaşadığı erkeği sokakta öldürdü!
        "Dövize dönenler kârlı çıkmayacak"
        "Dövize dönenler kârlı çıkmayacak"
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        Milli Takım'dan dev adım: İşte yeni FIFA sıralaması!
        Kediyi vahşice öldürdü, cezası ertelendi!
        Kediyi vahşice öldürdü, cezası ertelendi!
        Yurt dışından gelen araçları tamir edecekler
        Yurt dışından gelen araçları tamir edecekler
        Karı koca çiftin sobayla gelen ölümü!
        Karı koca çiftin sobayla gelen ölümü!
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçükte 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçükte 9 işçi aranıyor
        Buruk'un 11'i!
        Buruk'un 11'i!
        Yine otobüs kazaları yine can kayıpları!
        Yine otobüs kazaları yine can kayıpları!
        "Camiama sesleniyorum, rahat olun"
        "Camiama sesleniyorum, rahat olun"
        Kafatası kıran bodyguard yumruğuna istenen ceza belli oldu!
        Kafatası kıran bodyguard yumruğuna istenen ceza belli oldu!
        İlk 11'de büyük sürpriz!
        İlk 11'de büyük sürpriz!
        6 mürettebatıyla batan geminin son görüntüsü ortaya çıktı!
        6 mürettebatıyla batan geminin son görüntüsü ortaya çıktı!
        Beşiktaş'ta ayrılık kararı
        Beşiktaş'ta ayrılık kararı
        Veda günü
        Veda günü
        DSÖ standartlarına göre Türkiye’de havası temiz şehir yok 
        DSÖ standartlarına göre Türkiye’de havası temiz şehir yok 
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maden göçüğü açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maden göçüğü açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE ve Mısır dönüşünde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE ve Mısır dönüşünde konuştu
        Çip devinin önlenemez yükselişi
        Çip devinin önlenemez yükselişi
        Habertürk Anasayfa