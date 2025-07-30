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        Haberler Spor Futbol ABB FOMGET, Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçını kazandı! - Futbol Haberleri

        ABB FOMGET, Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçını kazandı!

        Şampiyonlar Ligi grup eleme maçında Azerbaycan'ın Neftçi takımını 2-0 yenen ABB FOMGET, İsrail temsilcisi Kiryat Gat ile 2 Ağustos 2025 tarihinde grup finali oynamaya hak kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 21:21 Güncelleme: 30.07.2025 - 21:21
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        ABB FOMGET, Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçını kazandı!
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        Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kadın Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turunda karşılaştığı Azerbaycan temsilcisi Neftçi'yi 2-0 yendi.

        Ankara ekibi, Arnavutluk'ın Tiran kentinin ev sahipliği yaptığı 4. grup yarı final mücadelesinde Neftçi ile karşı karşıya geldi.

        Futbol Evi Stadı'ndaki müsabakanın 21. dakikasında Nayeli Ranger'in attığı golle 1-0 öne geçen ABB FOMGET, 48. dakikada Armisa Kuç'un golüyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

        ABB FOMGET, finalde 2 Ağustos Cumartesi günü İsrail ekibi Kiryat Gat ile Arnavutluk'ta karşı karşıya gelecek.

        İsrail temsilcisi Kiryat Gat'ın futbolcuları ile Türkiye Kadın Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör, müsabakayı tribünden izledi.

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        Ankara'da oynanması planlanan maçlar, İsrail temsilcisinin "güvenlik" gerekçesiyle itirazı üzerine UEFA tarafından Arnavutluk'a alınmıştı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        6’ncı dakikada gelişen Fomget atağında Armisa Kuç’un ceza sahası dışından çektiği şutta top üst direkten döndü.

        20’nci dakikada fomget atağında Olha’nın sol taraftan verdiği pasla ceza yayı üzerinde topla buluşan Nayeli sert şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0.

        26’ncı dakikada sol taraftan Rafa’nın pasıyla buluşan Sejde, ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci Aitaj iki hamlede topa sahip oldu.

        Uzatma dakikalarında başka pozisyon olmadı ve devreyi Fomget 1-0 önde tamamladı.

        48’inci dakikada Milica’nın ortasında savunmadan seken topu Armisa Kuç, kafa ile filelere gönderdi. 2-0.

        60’ıncı dakikada Neftçi takımı adına topla buluşan Joshguna’ın şutunda kaleci Sevda topa sahip oldu.

        60’ıncı dakikadan itibaren karşılıklı ataklarla geçen karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve ABB Fomget, Neftçi karşısında maçı 2-0 kazanarak grup finalinde İsrail takımı ile karşılaşacak.

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        HAKEMLER: Hanna Laajanen (İsveç), Jilan Taher (İsveç), Margot Jakobs (Belçika)

        STAT: Tiran Futbol Evi

        ABB FOMGET: Selda Akgöz, Sejde Abrahamsson, Gülbin Hız, Blerta Smaili, Başak İçinözbebek (72. Dk Abigali Kofi Kim), Maria Alves (81. Dk Medine Erkan), Nayeli Rangel (46. Dk Ana Dias), Milica Mijatoviç, Olha Ovdiychuk (60. Dk Mateja Ziver), Rafaela Santos, Armisa Kuç (72. Dk Heidi Lynne Turh)

        NEFTÇİ: Aitaj Sharifova, Alina Nahmadova, Fidan Jafarova (87. Dk Roya Aliyeva), Meryem Küçükbirinci, Zhala Mahsimova, Vusala Hajiyeva, Vusala Seyfatdinova, Mana Mollayeva, Ayahan Salamzade (65. Dk Khanım Asadova), Aysun Muradova, Joshguna Aliyeva (87. Dk Firangiz Teymurova)

        SARI: Aysun Muradova, Khanım Asadova (Neftçi)

        GOLLER: Dk 20 Nayeli Rangel, Dk, 48 Armisa Kuç, (Fomget)

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