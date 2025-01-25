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        Haberler Gündem Ankara ABB'den yangın güvenlik önlemleri açıklaması | Son dakika haberleri

        ABB İtfaiye Daire Başkanı Çeri'den yangın güvenlik önlemleri uyarısı!

        Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) İtfaiye Daire Başkanı Levent Çeri, yangın tehlikesi ortaya çıkmadan önce önlem almanın önemine dikkati çekip, uyarılarda bulundu. Yangın merdivenlerinin boş bırakılması ve yangın tahliye kapılarının kilitli olmaması gerektiği konusuna vurgu yapan Çetin, ABB'nin internet sitesindeki eğitici videoların yangın güvenliği konusunda farkındalığı artıracağını kaydetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 13:33 Güncelleme: 25.01.2025 - 13:33
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        ABB'den yangın güvenlik önlemleri uyarısı!
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        Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) İtfaiye Daire Başkanı Levent Çeri, yangın tehlikesi ortaya çıkmadan önce önlem almanın önemine dikkati çekerek, yangın merdivenlerinin boş bırakılması ve yangın tahliye kapılarının kilitli olmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

        ABB İtfaiye Daire Başkanı Levent Çeri, yaptığı açıklamada, afet yönetimindeki önlem, hazırlık, müdahale ve iyileştirme aşamalarının en önemlisinin "önlem" olduğunu vurguladı.

        Yangın tehlikesi gelmeden önlem almanın, can ve eşyanın korunması için çok büyük önem arz ettiğini söyleyen Çeri, binalardaki yangın merdivenlerinin ve kaçış hollerinin, kaçışı engellemeyecek şekilde boş bırakılması, yangın tahliye kapılarının asla kilitli olmaması gerektiğini belirtti.

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        Çeri, "Ayrıca binalarımızda bulunan algılama ve uyarı sistemleri, acil durum yönlendirme ve aydınlatma armatürleri ile söndürme sistemlerinin çalışır durumda olması ve periyodik kontrollerinin yapılması çok önemlidir" uyarısında bulundu.

        Apartmanlarda eksikliği fark edilen yangın güvenlik ekipmanlarının bina yöneticilerine bildirilerek bu eksikliklerin hızla giderilmesi gerektiğini aktaran Çeri, "Bacaların düzenli olarak temizlenmesi gerekiyor. Bunun için de Ankara İtfaiyesi tarafından yetkilendirilen baca temizleme firmalarına ABB internet sitemizin ana sayfasından ulaşabilirsiniz" bilgisini verdi.

        Çeri, elektrik ve doğal gaz kaynaklı yangınların önüne geçilmesi için vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Evlerinde bulunmadığı zamanlarda, elektrik şalterleri ile su ve doğalgaz vanalarını kapatmalarını tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

        ABB İtfaiye Daire Başkanı Çeri, ABB'nin internet sitesindeki eğitici videoların yangın güvenliği konusunda farkındalığı artıracağını kaydetti.

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