ABB'den deprem bölgesine mobil duş araçları

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "350'ye yakın personel, 200'ün üzerinde iş makinesiyle Kahramanmaraş'ın hizmetindeyiz" ifadelerini kullandı.

Yavaş, deprem bölgesi için yapılan yardımlarla ilgili şunları kaydetti: "Sağlık ekiplerimiz, ilaçlama ekiplerimiz, ASKİ ekiplerimiz; altyapı ve temizlik araçlarımızla Kahramanmaraş yerleşkesinde hummalı bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz.

Kahramanmaraş'ta 23 araç ve 45 personelimiz salgın riskine karşı mücadele ediyor. Özellikle depremzedelerin kaldığı çadır kentlerde dezenfeksiyon ve koku giderici ilaçlama çalışmaları yapıyoruz.

Deprem bölgesinde kurduğumuz atölyede bugüne kadar 500'den fazla araç ve iş makinesinin bakım onarımını gerçekleştirdik. Ayrıca bölgede ring yapan tankerlerimizle, araç, iş makinesi ve jeneratörlerin yakıt ikmallerini sağlıyoruz.

Kahramanmaraş'ta hazırladığımız kadın ve erkek bölümlerinin her biri 50’şer kişiden toplam 100 kişi kapasiteli duş alanlarını bu hafta sonu tamamlıyoruz.

Atıl otobüslerimizden dönüştürdüğümüz mobil duş / çamaşırhane / berber merkezlerimiz de en kısa sürede hizmete başlıyor.

BAKAP Tarım Kampüsümüzde yetiştirdiğimiz mısır silajlarıyla ilk etapta Kahramanmaraş, Malatya ve Hatay'a toplam 370 ton yem desteğinde bulunuyoruz.

"MOBİL İNTERNET HİZMETİ DE SUNUYORUZ"

100 ton yem bölgelere ulaştı. 65 tonluk 3 TIR daha yola çıktı. Tarım ve hayvancılığı el birliğiyle yeniden ayağa kaldırıyoruz.

Mobil internet ve uydu haberleşme aracımız Kahramanmaraş'ta. Önümüzdeki hafta 6 aracımızı daha bölgeye ulaştıracağız. Depremzede vatandaşlarımız 4.5G destekli internet altyapısıyla yüksek hızlı internet erişimi sağlayabilir ve telefonlarını da mobil araçlarımızda şarj edebilir.

Mobil duş araçlarımızın ardından atıl otobüslerimizden dönüştürdüğümüz mobil çamaşırhane ve berber merkezlerimiz de yola çıktı. Birbirimize sımsıkı sarılıp yaralarımızı birlikte saracağız."