ABB Başkanı Yavaş: Suç duyurusunda bulunacağız

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda başkentte yürüyen merdiven ile asansörlere zarar veren kişiler hakkında yasal işlem başlatacaklarını söyledi.

Yavaş şunları kaydetti: "Değerli vatandaşlarım, Ankara genelindeki yürüyen merdivenlere ve asansörlere kasıtlı zarar veren kişiler hakkında yasal işlem başlatacağız. Kamuya hizmet eden bu araçları 7/24 gözetliyor ve mağduriyet yaşanmaması için kararlılıkla çalışıyoruz. Kamu malı gelecek nesillere mirasımızdır, hep birlikte sahip çıkacağız."

Değerli vatandaşlarım,



Ankara genelindeki yürüyen merdivenlere ve asansörlere kasıtlı zarar veren kişiler hakkında yasal işlem başlatacağız. Kamuya hizmet eden bu araçları 7/24 gözetliyor ve mağduriyet yaşanmaması için kararlılıkla çalışıyoruz. Kamu malı gelecek nesillere… pic.twitter.com/Do1B3XiJyD — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) September 29, 2024