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        Haberler Gündem ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'nun Cumartesi günkü programına katılmayacak

        ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'nun Cumartesi günkü programına katılmayacak

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Habertürk TV'de ekranlara gelen Türkiye'nin Nabzına mesaj gönderdi. Yavaş, "Ekrem Başkan benim yol arkadaşımdır. Ancak benim de kendi siyasi yol haritam var. Bunları günü geldiğinde oturup konuşacağımız daha önce de ifade etmiştim. Elbette toplantıya hayırlı olsun mesajımızı yollayacağız. Ancak cumartesi günkü toplantıya doğal olarak şu an için katılmayı düşünmüyorum" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2025 - 23:02 Güncelleme: 13.03.2025 - 23:12
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        Toplantıya katılmayacak
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        Habertürk TV'de Fevzi Çakır'ın yönettiği Türkiye'nin Nabzı programına mesaj gönderen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan sıcak açıklamalar geldi. Yavaş "Bir siyasetçi hakkında 'ona yasak gelsin de onun yerine ben geçeyim' diye düşünüyor demek hem o siyasetçiye çok büyük bir ayıptır hem de bana karşı yapılmış çok büyük bir terbiyesizliktir. Ekrem başkana yapılacak hukuksuzlukların sonuna kadar karşısında olacağım. Ayrıca Kimsenin Yedeği değilim, kendimi o konuma düşürmem" ifadelerini kullandı.

        Programa katılan gazeteci Volkan Gültekin, Yavaş'tan kendisine gelen mesajı şöyle açıkladı:

        "KİMSENİN YEDEĞİ DEĞİLİM, BU BANA VE EKREM BAŞKANA AYIPTIR"

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        Ben siyasete Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde başlamadım. Yıllardır siyaset yapıyorum. Bugüne kadar Bildiğim doğruları söylemekten çekinmedim, kimsenin kuyusunu kazmadım, kimsenin derdinden sevinç üretmedim. Bir siyasetçi hakkında “ona yasak gelsin de onun yerine ben geçeyim” diye düşünüyor demek hem o siyasetçiye çok büyük bir ayıptır hem de bana karşı yapılmış çok büyük bir terbiyesizliktir. Ekrem başkana yapılacak hukuksuzlukların sonuna kadar karşısında olacağım. Ayrıca Kimsenin Yedeği değilim, kendimi o konuma düşürmem. Bu insani açıdan da siyasi açıdan da hem bana hem Ekrem başkana ayıptır, benim açımdan kabul edilebilir bir şey değil.

        "CUMARTESİ GÜNKÜ TOPLANTIYA KATILMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

        Parti bir karar aldı ve ben buna saygı duyuyorum. Tartışmaların içerisinde yer almayacağım ve CHP’yi dağınık görüntüye sokacak şekilde kendimi asla konumlandırmayacağım. Ekrem Başkan benim yol arkadaşımdır. Ancak benim de kendi siyasi yol haritam var. Bunları günü geldiğinde oturup konuşacağımız daha önce de ifade etmiştim. Elbette toplantıya hayırlı olsun mesajımızı yollayacağız. Ancak cumartesi günkü toplantıya doğal olarak şu an için katılmayı düşünmüyorum.

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        #Mansur Yavaş
        #Ekrem İmamoğlu
        #haberler
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