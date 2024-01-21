ABB Başkan Adayı Turgut Altınok vatandaşlarla bir araya geldi

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Keçiören Belediye Başkanı ve AK Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Turgut Altınok, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve Ankara milletvekilleri ile birlikte AK Parti Yenimahalle teşkilatıyla buluştu. Seçimi kazandığı takdirde yapacağı bazı projeler hakkında bilgi paylaşan Altınok, "Şentepe'ye doğru bir metro da uzanmalı. Batıkent'te de sitelerimiz var. Batıkent'teki sitelerimize de Keçiören'den destek olduk. Bahçeleri, çevre düzenlemeleri, çöp kovalarına destek olduk. Sitelerimizin de bütün ihtiyaçlarını gidereceğiz. Ankara'da artık 'yavaş' yıllara son vereceğiz. Ankara'da 'ok' gibi hizmet dönemini ve Ankara'mızın altın çağını hep beraber başlatacağız" ifadelerini kullandı.

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"ALTINOK, ANKARA'NIN BİR KÖŞESİNİ DEĞİL HER KÖŞESİNİ BİLİR"

Ankara'nın bir köşesini değil her köşesini iyi bildiğini söyleyen Altınok, "Büyükşehir Belediye Başkanı, 5 yılda 300 milyar bütçe yönetti. Bunun yüzde 10'u hizmete dönse 30 milyar yapar. Bana Ankara'da 30 milyarlık bir iş gösterin. Var mı? Bu seçimde vereceğiniz oy 5 yıllık değil. Belediye başkanları şehri 5 yıllığına yönetmez. Belediye başkanları şehrin geleceğini de yönetir. Ben Ankara'yı karış karış biliyorum. Evet belediye başkanlığı yapıyoruz ama ondan önce ilçe başkanlığım var, il başkanlığım var, 13 yaşımda ülkü ocakları var. Ankara'yı karış karış gezdiğim için biliyorum. Altınok, Ankara'nın bir köşesini değil her köşesini bilir. Ankara'nın şahlanış ve altın çağı başlayacak. Hükümetimizle, sayın bakanlarımızla görüştük. Ankara'mıza ne yapılacaksa hep beraber oturacağız Ankara'mıza nice eser ve hizmet müjdelerini vereceğiz" dedi.

"HATALARIMIZ, EKSİKLERİMİZ OLDUYSA TELAFİ EDECEĞİZ"

Benim makamım sokaklardır diyen Altınok, "5 yılda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanını sokakta gören var mı? Bir pazarda bir çarşıda bir sokakta fotoğrafı yok. Olsa ne olur biliyor musunuz? Bizim bir gün yaptığımızı yapsa sosyal medya onu trend topic (TT) yapar. Yine biz sokaklarda olacağız. Yenimahalle'de olacağız, eserlerle donatacağız. Bizimle Yenimahalle çok hizmet alacak. Hatalarımız, eksikliklerimiz olduysa açık konuşayım bunları telafi edeceğiz. Hepimiz insanız. Bundan sonra bu gönül belediyeciliğiyle Yenimahalle'yi karış karış, dantel gibi işleyeceğiz. Emeğimizle beraber Yenimahalle'yi dokuyacağız" ifadelerine yer verdi.

"ANKARA'MIZIN BİRÇOK YERİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİMİZ OLACAK"

Ankara'nın kentsel dönüşümlerle ilgili problemlerinin olduğunu kaydeden Altınok, "Yenimahalle'de eskiyen dokular var. Ankara'mızın birçok yerinde kentsel dönüşüm projelerimiz olacak. Keçiören'imizin yüzde 80'i. Artık eskiyen Ayrancı, Emek, Bahçelievler, Seyranbağları, Balgat, Dikmen ve bunun gibi birçok Çankaya'da da acil kentsel dönüşüm bekleyen yerler var. Ama şuna da inanın adaletli hizmet edeceğiz. Oy versin, vermesin, bütün başkentin hizmetkarı olacağız. Asla ayrım yapmayacağız. Ben herkesin başkanıyım yazmakla olmuyor. Bu icraatla olacak" diye konuştu.

"ANKARA'DA CİDDİ BİR TRAFİK PROBLEMİ VAR"

Ankara'da çeşitli sorunlar yaşandığını kaydeden Altınok, "5'inci yıla geldik Polatlı'nın suyu gelmedi. Polatlı'nın 26 köyünde su yok. Burası başkent. Olacak iş mi bu? Büyükşehir belediyesi 5 yıldır 110 kilometreden su getiremedi. Yani bu seçim başkentimiz için çok önemli. Otobüsler tıkış tıkış, saatinde gelmiyor. Ankara'da ciddi bir trafik problemi var. Ankara böyle gelmiş böyle gidecek diye bir şey yok. Öyle eserler ve hizmetler yapacağız ki İstanbul'dan Ankara'ya gezmeye gelecekler. Türkiye'nin her yerinden gezmeye gelecekler. Ne yapacaklar derseniz sonra açıklayacağım. 'Altınok'a oy verebilirim' diyenlerin oranı yüzde 73. Bu şunu gösteriyor, hangi partiye oy verirse versin yüzde 73 Ankara'da oy alabiliriz. Böyle bir potansiyelimiz var. Oy veren vatandaşlarımız, 'iyi ki Altınok'a oy vermişiz' diyecek. Büyükşehir'i alacağız, fark atacağız" dedi.